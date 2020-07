EEUU: El increíble caso de un atleta que despertó con 27 kilos menos después de un coma inducido por el covid-19

El atleta estadounidense Ahmad Ayyad, fue diagnosticado entre los más de dos millones de casos positivos de coronavirus en Estados Unidos. Su caso ha llamado la atención de los diferentes medios debido a que por estar bajo un coma inducido por varias semanas la enfermedad causó fuertes estragos en su salud, y lo que fue un hombre fornido ahora era un hombre casi macilento, durante este tiempo, los médicos llegaron a temer por su vida. Ayyad perdió 27 kilos de peso, y sufrió daños en el habla, así como problemas de motricidad. Luego de dos meses después de haber sido dado de alta, el atleta ha ido recuperándose satisfactoriamente.

Ayyad de 40 años, vivió una especie de pesadilla desde el mes de marzo, cuando, después de ir a comer a un restaurante en Washington D.C., comenzó a sentirse mal mientras pasaban los días. Al principio se sentía exhausto al subir las escaleras, y cualquier esfuerzo lo agotaba, después empezó a sufrir otros síntomas, como fiebre alta, pérdida del apetito, dolor de cabeza y dificultad para respirar. Él creía que tenía gripe, pero a instancias de un amigo, fue al hospital a chequearse y allí dio positivo por covid-19.

El atleta fue trasladado al hospital Johns Hopkins de Baltimore, donde se le tuvo que colocar un ventilador para que pudiera respirar y se le indujo al coma. Unas semanas después, cuando se despertó porque la infección empezó a remitir,se percató de que su cuerpo había cambiado mucho. Una buena parte de su musculatura había desaparecido.

Este deportista que tenía una excelente musculatura debido a sus enternamientos, tuvo que aprender de nuevo a andar y a hablar, y cada movimiento elevaba su ritmo cardiaco y le dejaba sin aliento. Sin embargo, puso mucho empeño para recuperarse, y luego de 25 días de reclusión, cuando salió del hospital, el 22 de abril, estaba en un mejor estado de forma, a pesar de que pesaba 27 kilos menos y con un coágulo de sangre en el brazo izquierdo y daños colaterales en el corazón y los pulmones.

Ahmad Ayyad ha podido mejorar su salud en estas semanas, y ya ha podido recuperar 20 de los kilos que perdidos. Sin embargo, el atleta está muy preocupado por la gente que no toma conciencia y tiene actitudes muy relajadas respecto al virus.

En una entrevista a los medios Ayyad dijo: "Me preocupa mucho ver a la gente tomarse esto a la ligera. Yo lo conseguí y sobreviví, pero todavía estoy aterrorizado. Es importante que la gente se lo tome en serio, porque esto no es una broma. Puede matarte, incluso si crees que eres saludable e inmune a él. No lo eres". puntualizó el deportista.