Grupo de Puebla crea red de parlamentarios progresistas

02.07.20.- A casi un año de su nacimiento, el Grupo de Puebla, encabezado por destacadas figuras políticas de 14 países, toma mayor fuerza hoy con la creación de una red parlamentaria progresista de Iberoamérica.



Fundada en julio de 2019 en la ciudad mexicana de Puebla, la alianza que cada día suma más personalidades e integran un presidente en funciones (el argentino Alberto Fernández), 10 ex mandatarios, ex cancilleres y referentes sociales, contará desde el venidero viernes con un núcleo de parlamentarios progresistas que realizarán su primer encuentro virtual, refiere Prensa Latina.



Esta iniciativa se añade al Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), creado con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región.



Según sus fundadores, el Grupo Parlamentario Progresista tendrá como objetivo desarrollar y articular iniciativas legislativas de los miembros, para que estas puedan traducirse en proyectos de resoluciones, declaraciones y leyes en los respectivos países; así como una instancia de asesoramiento y análisis de temas relacionados al ámbito legislativo.



Lo integran los y las legisladoras fundadores del Grupo de Puebla, así como otros parlamentarios y parlamentarias invitados entre senadores, diputados, parlasurianos y asambleístas nacionales, de 10 países de la región.



En la cita del viernes sus creadores tienen prevista la aprobación de la declaración constitutiva del espacio, así como una declaración mediante la cual se aprueba la presentación conjunta de iniciativas legislativas que instan a los gobiernos de la región a considerar la vacuna y tratamientos para curar el Covid-19, como bienes públicos de acceso universal y gratuito.



Este año y sobre todo en tiempos de pandemia, el Grupo de Puebla ha tenido un protagonismo especial muy activo con cumbres virtuales en las que, entre otras cosas, han abogado por la condonación de la deuda pública en la región y por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y Venezuela.



"El Grupo de Puebla quiere integrar los sueños de los progresistas de Latinoamérica en uno grande. Hacer del continente un mejor lugar para todos y todas", señalan sus fundadores, entre los que se encuentran los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia) y José Mujica (Uruguay).



