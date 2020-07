Argentina: Buenos Aires entra en etapa de aislamiento total y estricto por el Covid-19

1 de julio de 2020.- Por orden ejecutiva, Buenos Aires amanecen en un aislamiento total y estricto en busca de reducir la transmisión comunitaria de la Covid-19, que deja en Argentina casi 65 mil infectados.



'Es tiempo de cuidar la vida de los argentinos, y para eso debemos estar todos juntos', apuntó en un mensaje en twitter ayer tarde en la noche el presidente Alberto Fernández, como un llamado a la conciencia y responsabilidad de aquellos que todavía no entienden la importancia de resguardarse en casa, sobre todo en estos momentos donde las cifras golpean a ciertas zonas del país.



Desde este miércoles y hasta el 17 de julio para el Área Metropolitana de Buenos Aires rige un aislamiento total y solo podrán desplazarse por las calles aquellos trabajadores habilitados dentro de la categoría de personal esencial, como los de la salud, seguridad, sector prensa, entre otros.



La pandemia no da tregua en esta capital y el cordón urbano que lo rodea, y desde hace tres semanas se reportan ya más de dos mil casos diarios. Ayer no fue la excepción, dos mil 262 nuevos positivos y otras 27 víctimas mortales, para un total de 64 mil 530 casos y mil 307 muertos desde la entrada al país del virus en marzo pasado, aunque más de 21 mil personas lograron recuperarse.



Desde la víspera en varios canales televisivos, los spot de concientización se repiten mientras en las redes muchos llaman a cuidar la vida, mantenerse unidos como única forma de salir de esta compleja situación.



Después de algunos días de reinicio de ciertas actividades, hoy las ventanas de los negocios volverán a cerrarse y solo estarán habilitados los comercios de cercanías imprescindibles.



Además de la capital y la provincia de Buenos Aires, en Chaco, el departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén iniciarán mañana una nueva fase del aislamiento obligatorio con mayores restricciones al transporte público y estrictos controles en la circulación y en las actividades sociales.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 300 veces.