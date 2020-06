China impone su polémica ley de seguridad para Hong Kong

Credito: AP

30-06-20.-Ignorando los llamamientos de los países occidentales, el parlamento nacional aprobó la nueva Ley de Seguridad Nacional, un año después de las manifestaciones multitudinarias en la antigua colonia británica contra la influencia del gobierno central.



El texto será incorporado a la "Ley Fundamental" que sirve desde 1997 de mini-Constitución en Hong Kong y entrará en vigor este mismo martes, anunció la jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam.



En un comunicado emitido poco después de que la prensa oficial china confirmase la ratificación de la ley por parte del presidente, Xi Jinping, Lam aseguró que el Gobierno que dirige publicará "lo antes posible" la norma en su boletín oficial para que entre en vigor "más tarde, en el día de hoy" en el territorio semiautónomo.



Lam también reveló que presidirá un Comité para la Protección de la Seguridad Nacional en Hong Kong, y que se crearán "unidades" específicas en la Policía y en el Departamento de Justicia para hacer cumplir la nueva ley.



La ONG Amnistía Internacional expresó hoy en un comunicado que la aprobación de la ley representa una gran “amenaza” para los derechos humanos en Hong Kong, y que “desde ahora, China tendrá el poder de imponer sus leyes contra cualquier persona que considere sospechosa de cometer un crimen”.



“La rapidez y el secretismo con el que China ha impulsado esta legislación agudiza el miedo de que Pekín ha creado un arma de represión para usarla contra críticos del Gobierno, incluyendo a gente que sólo expresa sus puntos de vista de manera pacífica”, aseguró el jefe de la organización para China, Joshua Rosenzweig.



La ley no será retroactiva pero su máxima pena será la cadena perpetua, aseguró hoy el diario oficial Global Times. "No habrá cláusulas referidas a la retroactividad, a menos que el acto criminal sea de naturaleza continuada", afirmó este rotativo, subsidiario del Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh).



La normativa fue aprobada hoy por unanimidad por los 162 asistentes a la reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), que votaron también a favor de adjuntarla al Anexo III de la Ley Básica -la 'mini-Constitución de Hong Kong'-, que permite precisamente que Pekín incluya leyes nacionales para su cumplimiento en la ciudad semiautónoma, que cuenta con un sistema legal propio.



Según analistas citados por Global Times, la normativa "golpeará directamente a agentes y grupos políticos controlados por Estados Unidos en Hong Kong que en el pasado provocaron problemas en la ciudad sin apenas importarles las consecuencias".



Unión Europea deplora ratificación



La Unión Europea deploró este martes la controvertida ley de seguridad, pues consideró que socavará la autonomía y el Estado de derecho de Hong Kong.



"Esta ley corre el riesgo de minar gravemente el alto grado de autonomía de Hong Kong y tener un efecto perjudicial en la independencia de la judicatura y el Estado de derecho. Deploramos esa decisión", indicó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa tras una cumbre por videoconferencia con Corea del Sur.



Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó que "hemos dejado claro en diferentes ocasiones, incluido en nuestros contactos directos la semana pasada con los líderes chinos, que la nueva ley no es conforme a la ley Básica de Hong Kong ni a los compromisos internacionales de China, tanto en términos de procedimiento de adopción como de sustancia".



"Así que hemos dejado muy claro que para nosotros es muy crítico y estamos gravemente preocupados por ello", señaló, durante la misma rueda de prensa.



Preguntada por la posibilidad de que la UE tome medidas ante este paso dado hoy por las autoridades chinas, Von der Leyen respondió: "hemos dicho consistentemente que China se arriesgaba a consecuencias muy negativas si seguía adelante con esta crisis, incluyendo para la confianza de los negocios, la reputación de China, su percepción pública en Hong Kong y a nivel internacional".



"Seguimos en contacto con nuestros socios internacionales sobre este asunto y prestaremos atención cuidadosamente a cómo responder", concluyó.



*Con información de DW, EFE y AFP