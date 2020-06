(VIDEO) Colombia sigue escalando contagios por Covid-19 alcanzando 3.274 casos y 117 muertes en un día

29.06.20 - Los casos positivos diarios del nuevo coronavirus no bajan de los 3000 casos, mientras las muertes no disminuyen de los 100 hechos y el país ya alcanza las 3.223 víctimas fatales. El número de recuperados ascendió a los 39.954, tras registrarse 1674 en la jornada de hoy, según el reporte del Ministerio de Salud.Con las cifras de hoy, el país acumula 95.043 contagios y 3.223 fallecidos (3,39 %), mientras que los pacientes recuperados son 39.954, equivalentes al 42%, y hay 51.707 casos activos (54,40 %), según el boletín del Ministerio de Salud.Los aumentos de contagios y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) preocupan a las autoridades locales. En Bogotá, por ejemplo, las UCI están al 69,9 %. Al respecto, la alcaldesa Claudia López ha dicho que la ciudad tendrá que prepararse para una nueva cuarentena estricta en caso de que no lleguen más ventiladores para pacientes COVID y que las UCI sobrepasen el 75 %.Tal como ha sucedido a lo largo de todo junio, Bogotá y el departamento del Atlántico, y especialmente Barranquilla, su capital, volvieron a contar hoy el mayor número de contagios y de fallecidos por la enfermedad.En la capital colombiana fueron registrados este lunes 1.392 infectados nuevos, y en el Atlántico, uno de los departamentos más pequeños del país, hubo 729, casi la mitad de ellos en Barranquilla.También hubo notorios incrementos en Valle del Cauca (160), Bolívar (157), Antioquia (143), Nariño (123), Tolima (111), Córdoba (102) y Sucre (61).Bogotá y Atlántico encabezan también el acumulado de infectados, con 29.320 y 22.777 casos respectivamente, seguidos de lejos por el Valle del Cauca (9.628), Bolívar (8.949), Antioquia (4.232), Nariño (3.307), Cundinamarca (2.574), Amazonas (2.276), Magdalena (1.774), Chocó (1.452), Meta (1.229) y Sucre (1.153).En Sucre, que también hace parte de la región caribeña, la COVID-19 ha empezado a propagarse con velocidad y hoy registró la cifra inédita de 12 fallecimientos, todos en Sincelejo, su capital.Sin embargo, el Atlántico tuvo la mayor cantidad de defunciones del día, con 45, de las cuales 26 fueron en Barranquilla y 14 en la vecina localidad de Soledad, que hace parte de su área metropolitana.Esa cifras, aunque elevadas, son inferiores a las de los últimos cuatro días cuando el Atlántico registró 81, 73, 60 y 86 muertes diarias.Igualmente hubo hoy un alto número de decesos en Bogotá, con 25, y en los también caribeños departamentos de Bolívar (13), Córdoba (6), La Guajira (4) y Magdalena (3).El resto de defunciones tuvo lugar en Valle del Cauca y Chocó, tres en cada uno, así como en Amazonas, Cauca y Nariño, que sumaron de a uno.Según el Gobierno colombiano, en el país hay 487 conglomerados con focos importantes de COVID-19 y hoy se hicieron 17.609 pruebas, para un acumulado de 743.437 test efectuados.Con información de agencias