(VIDEO) Perú: Con un registro que sobrepasa los 270 mil contagios el gobierno estima levantar la cuarentena por Covid-19

29.06.20 - El Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo 28 de junio que se elevó a 279.419 el número de casos positivos del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.Se trata de 3,430 nuevos contagios, que se suman a los 275.989 del sábado. Este anuncio se dio en el día 105 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú.El último viernes el Poder Ejecutivo publicó el decreto supremo que establece la cuarentena focalizada en las siguientes regiones: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.La norma también se establece un nuevo horario para el toque de queda: desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en Lima y otras ciudades en casi todo el país con excepción de las siete regiones antes mencionadas.Entre las medidas restrictivas que se mantienen a nivel nacional destacan el cierre de fronteras y la prohibición de eventos de asistencia masiva como fiestas y conciertos.El Gobierno amplió el estado de emergencia desde el 1 hasta el 31 de julio, con cuarentena focalizada para siete departamentos, menores de 14 años y personas de riesgo al contagio por el coronavirus COVID-19. La ampliación incluye diversas disposiciones.-Se levanta el aislamiento social (la obligatoriedad de mantenerse en casa), en todo el país, con excepción de siete departamentos que presentan un incremento de los contagios por COVID-19.-La inmovilización social (toque de queda) se reducirá. Se iniciará ahora a las 22:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a escala nacional, con excepción de siete departamentos.-Se levanta el toque de queda los domingos en todo el país, con excepción de los siete departamentos.Cuarentena focalizada-La cuarentena continuará focalizada en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. Las personas solo podrán desplazarse para acceder a servicios y bienes esenciales y para las actividades económicas autorizadas.-En estas siete jurisdicciones, además, la inmovilización se iniciará desde las 20:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente, incluido el domingo todo el día.-La cuarentena focalizada será también para los menores de 14 años, mayores de 65 años y personas que presenten comorbilidades, vulnerables al contagio por covid-19.Tránsito de las personas-Están exceptuados de la inmovilización social el personal necesario para el abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, bancos y la continuidad de los servicios básicos; así como medios de comunicación y las personas que requieran de atención médica de urgencia.-Se permite el desplazamiento del personal extranjero acreditado en Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos internacionales para el cumplimiento de sus funciones.Distanciamiento social-En todo el país se debe continuar observando la medida de distanciamiento social no menor de un metro, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, la protección a adultos mayores y a las personas en situación de riesgo.-Continuará el tamizaje de la población, el fortalecimiento de los servicios de salud, el uso de las tecnologías de la información para seguimiento de pacientes y la gestión adecuada de residuos sólidos.Salida de menores-Para los niños, niñas y adolescentes se amplía a una hora el paseo diario, acompañados por un adulto, a una distancia no superior de 500 metros del domicilio.– No está permitida la circulación de los niños, niñas o adolescentes en los centros comerciales, ni en lugares públicos cerrados o de aglomeración.-El aforo en los bancos, centros comerciales y otros centros de venta de alimentos, conglomerados, continuará al 50 por ciento.Sector público-Las entidades del sector público retomarán sus labores y la atención a la ciudadanía en horarios diferenciados. Para las personas que no brindan atención presencial el horario será de 07:00 hasta las 16:00 y las personas que ofrecen atención presencial, de las 10:00 a 19:00.Actividades suspendidas-Se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier tipo de reunión o evento social, político y cultural.-Se mantiene el cierre total de fronteras y continúa suspendido el transporte internacional por cualquier medio, salvo por razones humanitarias-El estado de emergencia se amplía hasta el 31 de julio.