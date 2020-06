(VIDEO) Chile podría alcanzar los 9.000 fallecimientos por Covid-19

29.06.20 - El día de ayer se entregó el reporte diario de coronavirus en Chile por parte del Ministerio de Salud, donde se adelantó que Chile superaría las 8.935 muertes.Si bien la cifra entregada por las autoridades es de 5.509 fallecidos, con un total de 271.982 casos de contagios, esta se actualizará con el informe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).El doctor Rafael Araos, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, reportó que la cifra de muertes por la Covid-19 en Chile, confirmadas por laboratorios, se elevó a 6.089, mientras los decesos sospechosos se situó en 2.846.Sobre las diferencias en los números informados a la población, Aaros sostuvo que “DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud) revisa distintas fuentes de datos que nosotros, para dar el reporte diario, no tenemos acceso”.En el Informe Epidemiológico que el Ministerio de Salud (Minsal) subirá en las próximas horas, se detallarán 6.089 muertes confirmadas por laboratorios y 2.846 sospechosos, dando un resultado de 8.935 decesos desde que se inició la pandemia en Chile.No obstante, las autoridades sanitarias chilena confirmaron este domingo en la mañana que en las últimas 24 horas se registraron 4.216 nuevos casos documentados de contagio por coronavirus, que elevan la cifra total a 267.766.La cantidad de fallecidos por esta enfermedad durante el último día fue de 162, con lo que la cifra total de víctimas fatales por Covid-19 llegó a 5.509, de acuerdo con el reporte del Minsal.Respecto a los 162 fallecimientos informados este domingo, que dejó el saldo oficial en 5.509 muertes en total, Aaros indicó que el departamento revisa distintas fuentes de datos.No obstante, las autoridades sanitarias chilena confirmaron este domingo en la mañana que en las últimas 24 horas se registraron 4.216 nuevos casos documentados de contagio por coronavirus, que elevan la cifra total a 267.766.La cantidad de fallecidos por esta enfermedad durante el último día fue de 162, con lo que la cifra total de víctimas fatales por Covid-19 llegó a 5.509, de acuerdo con el reporte del Minsal.Respecto a los 162 fallecimientos informados este domingo, que dejó el saldo oficial en 5.509 muertes en total, Aaros indicó que el departamento revisa distintas fuentes de datos.“Se produce la tenemos que analizar, no es inmediata saber la razón por la que ocurre, pero tiene que ver con que DEIS bajó el número de fallecidos sospechosos y porque además revisa distintas fuentes de datos que nosotros, para dar el reporte diario, no tenemos acceso”, precisó."Tenemos un alto número de fallecidos y esta cifra seguirá subiendo. Esto es tomarle el peso a la mortalidad que tiene esta enfermedad y un refuerzo positivo para que la gente siga cuidándose”, añadió.Un total de 8.935 muertes, entre las que hubo confirmación de laboratorio y las que no, son las que incluirá el documento que liberará el Ministerio de Salud esta tarde y que corresponden al anexo que elabora el DIES.Araos finalmente explicó que el DEIS, semana a semana, va revisando distintas fuentes de información y eso puede redundar en cambios de las categorías de las muertes informadas"."Si había un examen pendiente de PCR y un fallecido estaba en el grupo de sospechosos o probables, y se recibe ese informe posteriormente como un caso positivo, DEIS lo va a pasar de sospechoso a confirmado", cerró.Con información de Telesur.