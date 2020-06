(VIDEO) España: miles de personas toman las calles para pedir dimisión de Sánchez

28 de junio de 2020.- Miles de personas recorrieron el sábado las calles de Madrid, capital de España, para protestar por la gestión del Gobierno y pedir la dimisión de Pedro Sánchez.El Movimiento Civil Constitucionalista Núñez de Balboa convocó una marcha para protestar por la mala gestión del Gobierno del primer ministro Pedro Sánchez, a quien acusan de ignorar las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respecto a la crisis del nuevo coronavirus.“El Gobierno desoyó las alertas de la OMS y no supo comprender lo que estaba ocurriendo en China e Italia (…) Se podía saber, pero no quisieron o no pudieron mirar de frente al problema”, se lee en un texto leído al término de la marcha.El manifiesto apunta al socialista Sánchez como “responsable último” de los errores y reclama su dimisión por la mayor crisis humanitaria en España “desde la Guerra Civil”.Durante el recorrido, los manifestantes recordaron con un minuto de silencio a los 43 356 muertos, una cifra muy por encima del cómputo oficial de fallecidos del Ministerio de Sanidad.Otra manifestación, pero de signo distinto, fue la promovida por diferentes fuerzas políticas que pidieron un consenso para la reconstrucción social del país, tras el impacto del coronavirus. Impulsada por los principales sindicatos, los participantes en esta marcha exigieron que la crisis sanitaria y económica actual no se aborde desde la dialéctica de la guerra entre formaciones políticas.Entre sus reivindicaciones, también está el reforzamiento del sistema sanitario y la educación pública. Para este domingo están programadas similares concentraciones.La pandemia de la COVID-19 ha dejado hasta ahora más de 10 millones de contagios en el mundo y cerca de medio millón de decesos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. España se encuentra entre los cuatro países más azotados por el virus a nivel global, con 28 341 muertos y más de 248 000 contagios, según fuentes oficiales.La caída de las actividades económicas, generadas por el confinamiento, agudizó la pobreza y el desempleo en España. El paro aumentó en cerca de 283 000 personas por lo que el país ibérico suma cuatro millones de desempleados. El Servicio de Estudios de Banca para personas y empresas ha revelado que más de seis millones de familias españolas corren el riesgo de caer en la pobreza.