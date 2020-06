Los casos de coronavirus en todo el mundo superan los 10 millones

28 de junio de 2020. Los casos de coronavirus en todo el mundo ascienden ya a 10.001.527, según los datos recolectados por la Universidad Johns Hopkins.



Paralelamente, 499.124 personas han fallecido ya por covid-19 a escala global, mientras que un total de 5.065.869 pacientes se han recuperado de la enfermedad.



EE.UU. sigue siendo el país con mayor número de contagios confirmados (2.510.323), seguido de Brasil (1.313.667) y de Rusia (633.542).



EE.UU. también es la nación con la tasa de mortalidad más elevada, con 125.539 decesos por covid-19. Entretanto, Brasil y Reino Unido contabilizan 57.070 y 43.598 fallecidos, respectivamente.

La vacuna más avanzada



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca es la más avanzada hasta el momento, según lo anunció el viernes la jefa científica del organismo, Soumya Swaminathan.



La empresa, con sede en Reino Unido, ha empezado ya a realizar pruebas clínicas con la idea de —en caso de que concluyan con éxito— producir entre 300 y 400 millones de dosis a partir de finales de este año. Actualmente, unas 10.000 personas están participando en un ensayo clínico a gran escala, y para finales de mes se prevé una prueba adicional con 30.000 voluntarios.



"Ciertamente, en términos de cuán avanzados están, y la etapa en la que se encuentran, creo que probablemente sean los principales candidatos", aseguró Swaminathan, quien se manifestó confiada en la posibilidad de contar con resultados favorables "bastante pronto".



La funcionaria explicó que, en general, llevar una vacuna al mercado es un proceso que se prolonga entre 8 y 10 años. Sin embargo, el proyecto de aceleración de la OMS pretende acortar el desarrollo de la vacuna a un período "sin precedentes" de 12 a 18 meses.



La UE, ¿líder mundial de la nueva normalidad?



Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este jueves que la Unión Europea (UE) se encuentra en "una posición única" para asumir el liderazgo mundial en la definición de la nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus.



"Como parte de la estrategia de recuperación, esperamos que sean ustedes quienes dirijan este cambio hacia un mundo mejor y más verde", comentó el jefe del organismo durante una reunión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. La UE está demostrando "estar a la altura del reto" planteado por la pandemia, añadió.



"Solidaridad global"



Adhanom hizo un llamamiento a la "solidaridad global", puesto que el virus "se propaga ante la división y solo lo frena un acción común".



Recordó que el mundo no solo se enfrenta a un crisis sanitaria, sino también a una económica y social, que dejaran sentir sus efectos en los próximos años.



Además, habló de la importancia de prepararse ante otras posibles epidemias y de entender que la salud y "la seguridad sanitaria son los cimientos de cualquier prosperidad".



"La salud no es un coste, es una inversión (...) Juntos podemos trabajar para no repetir lo errores cometidos en esta epidemia", consideró.

Recesión mundial más profunda



Este martes el Fondo Monetario Internacional predijo una recesión mundial más profunda que lo que se calculó anteriormente, debido a que las medidas impuestas por la actual pandemia —como el distanciamiento social, las restricciones de viaje o el cierre temporal de los negocios— todavía siguen vigentes en la mayoría de naciones.



Concretamente, el organismo vaticina para 2020 una contracción del 4,9 % del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel global, así como una pérdida total de la producción por valor de 12 billones de dólares hasta el final del año que viene.



Dos días después, el FMI manifestó su preocupación por la "desconexión entre los mercados financieros y la evolución de la economía real" y advirtió que los altos niveles de deuda alcanzados en el contexto de la crisis del coronavirus podrían volverse incontrolables. En consecuencia, "las pérdidas provocadas por las insolvencias podrían poner a prueba la resiliencia de los bancos en algunos países".

