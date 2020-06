EEUU experimenta peligrosa segunda ola de brotes de coronavirus

El Covid-19 o Coronavirus Credito: Archivo

27 de Junio - Para muchos estados y condados de Estados Unidos los días lúgubres de la pandemia de coronavirus en abril se desarrollaron en sus televisores, no en sus puertas. Pero ahora, algunos lugares que parecían haber evitado lo peor están registrando aumentos en el número de casos confirmados, al tiempo que los temores se mudan de las grandes ciudades a las zonas rurales.



Si bien la mayoría de las inquietudes se centran en que Estados Unidos experimenta una peligrosa segunda ola en estados del sur del país que están reportando miles de casos nuevos a diario, como Texas y Florida, la tendencia inquietante también ha surgido en sitios como Kansas.



A principios de junio, Kansas aparentemente había controlado su brote, pero sus casos diarios se han duplicado en las últimas semanas. El 5 de junio, el promedio de siete días para los casos nuevos diarios rondaba los 96. Para el viernes, esa cifra era de 211.



El repunte convenció al alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, que debía ordenar a los empleados y clientes portar mascarillas cuando no se pueda mantener una distancia de unos 2 metros (6 pies) entre unos y otros, haciendo oficial algo que la ciudad había recomendado desde hace tiempo.



Muchos condados rurales en estados como California, Arkansas, Missouri, Kansas, Texas y Florida han visto sus casos confirmados duplicarse en una semana, del 19 de junio al viernes, de acuerdo con datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.



El número de casos diarios en Estados Unidos aumentó a un máximo histórico de 45.300 el viernes, eclipsando el récord de 40.000 impuesto en la víspera, según Johns Hopkins.



Si bien el incremento refleja una mayor cantidad de pruebas, los expertos dijeron que hay mucha evidencia que demuestra que la epidemia está regresando, incluido un aumento en el número de muertes y de hospitalizaciones en algunas partes del país y un mayor porcentaje de pruebas que arrojan resultados positivos.



A diario se registran alrededor de 600 muertes, menos del punto máximo de unas 2.200 de mediados de abril. Algunos expertos han expresado dudas de que los decesos vuelvan a ese nivel debido a los avances en los tratamientos y porque muchas infecciones son de jóvenes, quienes tienen más probabilidades de sobrevivir que los adultos mayores.



El virus ha provocado alrededor de 125.00 muertes y más de 2,5 millones de casos confirmados en Estados Unidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Pero las autoridades de sanidad creen que la cifra real de infecciones es aproximadamente 10 veces mayor. A nivel internacional, se han registrado cerca de medio millón de decesos con casi 10 millones de casos.



El resurgimiento del virus en Estados Unidos ha llamado la atención de otros países. Parece casi seguro que la Unión Europea prohibirá que los estadounidenses ingresen al bloque en el corto plazo, esto en momentos en los que la UE elabora nuevas directrices de viaje, confirmaron el sábado diplomáticos del bloque.



Pero Estados Unidos no está solo. La canciller alemana Angela Merkel advirtió el sábado que la pandemia está lejos de terminar. India reportó más de 18.000 nuevos casos, superando la barrera del medio millón de contagiados, la cuarta marca más alta del mundo por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia.



Las autoridades alemanas renovaron la cuarentena en una región del oeste con cerca de 500.000 habitantes la semana pasada luego de que 1.300 trabajadores de un matadero dieron positivo por COVID-19, la enfermedad causada por el virus, en un intento por evitar su propagación.



Alemania ha registrado cerca de 195.000 contagios de coronavirus y 9.000 fallecidos, con más de 177.000 recuperados, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.



“El riesgo que supone el virus sigue siendo elevado”, afirmó Merkel. “Es fácil olvidarlo porque Alemania ha llevado la crisis muy bien hasta el momento, pero esto no significa que estemos protegidos, que el riesgo se haya evitado: ese no es el caso, como demostraron esos brotes regionales”.