Grupo francés L’Oréal retirará términos como “blanqueador” de sus productos

Credito: AFP

27-06-20.-El grupo francés de cosméticos L'Oréal decidió este sábado retirar algunos términos como "blanco", "blanqueador" o "claro" de la descripción de sus productos, en medio de un contexto mundial de protestas antirracistas.



En Estados Unidos sobre todo, pero también en Francia, India o Australia, las marcas están bajo presión ante la ola de protestas desencadenada a raíz de la muerte de George Floyd, un afroestadounidense asfixiado por un policía blanco en Minneapolis a finales de mayo.



“El grupo L’Oréal ha decidido retirar los términos blanco/blanqueador (white/whitening), claro (fair/fairness, light/lightening) de todos sus productos destinados a homogeneizar la piel”, indicó la empresa en un comunicado publicado en inglés el sábado, sin dar más detalles sobre si la medida será efectiva inmediatamente.



Esta decisión llega después de que la filial india de Unilever anunciara que iba a cambiar el nombre de su crema para aclarar la piel “Fair & Lovely” (Clara & Bonita).



La multinacional angloholandesa prometió que no utilizará más el término “fair”, ya que dice estar “comprometida con ensalzar todos los tonos de piel”.



Cremas blanqueadoras en Bollywood



En India, las cremas blanqueadoras son muy codiciadas, especialmente entre las estrellas de Bollywood.



Una de sus más conocidas actrices, Priyanka Chopra, fue muy criticada en las redes sociales por apoyar el movimiento “Black Lives Matter” y seguir siendo al mismo tiempo embajadora de una de estas marcas.



El gigante estadounidense Johnson and Johnson decidió ir todavía más lejos al prohibir esta semana la venta de productos que aclaran, concebidos para el mercado en Asia y Oriente Medio.



“El debate de las últimas semanas puso de relieve el hecho de que algunos nombres o promesas que figuran en nuestros productos Neutrogena y Clean & Clear, que pretenden reducir las manchas, representaban la blancura o la claridad como mejores que vuestro tono, único”, lamenta el grupo en un comunicado citado por NPR y el New York Times.



“Esa nunca ha sido nuestra intención; una piel sana es una piel bonita”, añade Johnson and Johnson, que anunció que ponía fin a sus líneas Neutrogena Fine Fairness y Clear Fairness by Clean & Clear.



Tía Jemima



Desde hace varias semanas, las empresas han decidido cambiar identidades visuales llenas de estereotipos raciales.



La estadounidense Quaker Oats (propiedad de PepsiCo) prometió retirar de aquí a finales de año a su ‘Aunt Jemima’ (Tía Jemima), una mujer negra que ilustraba desde hace 130 años los paquetes de sirope de arce y de sus preparaciones para pancakes.



Incluso el editor de las cartas Magic, referencia de los amantes del juego de rol, anunció que había eliminado varias imágenes que contenían representaciones o alusiones racistas.



En Australia, los dulces “Red Skins” (pieles rojas) y “Chicos”, fabricados desde hace décadas por el confitero nacional Allen’s, cambiarán pronto el nombre debido a sus “connotaciones”, prometió el grupo Nestlé.



El fabricante de alimentos Mars dijo que estaba “reflexionando” sobre cambiar a su famoso Uncle Ben’s (la imagen de un hombre negro en sus productos).



O Colgate-Palmolive que quiere “reexaminar” sus dentífricos Darlie, vendidos en Asia, cuyo nombre significa “dentífrico para persona negra” en chino.



Algunos grupos decidieron suspender su publicidad en las redes sociales, acusados de permitir que proliferen los comentarios de odio.



Verizon, Honda, Ben & Jerry’s (Unilever), Patagonia o North Face participan en una campaña de boicot de Facebook lanzada por organizaciones de la sociedad civil estadounidense.



Apple lanzó por su parte una iniciativa para “la igualdad racial y la justicia” de 100 millones de dólares, para la educación, las asociaciones y empresas propiedad de personas negras.



PepsiCo anunció un plan de 400 millones de dólares en cinco años “para apoyar las comunidades negras y aumentar su representación” dentro del grupo.



Más allá del cambio de nombre de los productos, las empresas muestran un enorme retraso en diversidad, especialmente entre los puestos directivos.



Según un informe de 2019 del Boston Consulting Group, solo tres afroestadounienses y 24 mujeres dirigen las 500 mayores compañías por ingresos de Estados Unidos.

