(VIDEO) Argentina: Casa natal del Che Guevara puesta a la venta

26.06.20 - La casa natal del revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara, que conserva parte del acervo de uno de los principales líderes de la revolución cubana, fue puesta a la venta en la ciudad de Rosario, según anunció este jueves en Brasil el empresario Francisco Farruggia, propietario del inmueble."Uno va llegando a cierta edad y es mejor poner las cosas al día. No podemos dejar una cosa en un país y otra cosa en otro, pero la actual pandemia (por el nuevo coronavirus) pudo haber acelerado esa decisión", declaró a Efe Farruggia, empresario argentino radicado en los últimos años en Salvador, capital del estado de Bahía.Farruggia, presidente del Instituto Campus Party, y su socio y amigo español Manuel De la Rica Pascual, exdirector de Publicidad del diario español El País, compraron en 2002 la propiedad cuando el empresario argentino residía en Milán y vio un aviso clasificado en el que se ofrecía en venta el apartamento."Teníamos un gran proyecto cultural", en el que iban a participar el escritor y caricaturista argentino Roberto Fontanarrosa (1944-2007) y la cantautora Mercedes Sosa (1935-2009), pero la enfermedad y la posterior muerte de ambos abortó la idea, comentó Farruggia.El apartamento, de 240 metros cuadrados, está localizado en un edificio neoclasista de estilo francés de la céntrica esquina rosarina de Urquiza y Entre Ríos, que fue proyectado por Alejandro Bustillo, considerado el mayor exponente de la arquitectura argentina.En los últimos 18 años, con los nuevos propietarios, la residencia natal del mítico revolucionario (1928-1967) se convirtió en una especie de casa-museo para visitas coordinadas, debido a que por tratarse de un apartamento dentro de un predio residencial no se puede abrir para el público en general.Lo de las visitas restringidas "lo sabíamos desde el momento en que compramos el inmueble, pero lo que queríamos era tenerlo para preservarlo como memoria y por eso informamos siempre a los hijos cubanos del Che y al Gobierno de Cuba para que ellos participasen con ideas y proyectos", apuntó Farrugia.Además de los hijos del propio Guevara, en la lista de visitantes del apartamento están, entre otros, el expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica y el bioquímico argentino Alberto Granado (1922-2011), el compañero de viajes en motocicleta del Che por toda Suramérica en la década de los cincuenta."Sabemos que no le podemos exigir en un contrato a un nuevo propietario sobre cómo destinar el inmueble, pero tendremos en cuenta entre las ofertas de compra a quienes preserven la memoria histórica del apartamento", que está dentro de un edificio declarado como patrimonio arquitectónico de Rosario, apuntó Ferruggia.