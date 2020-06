(VIDEO) Perú: Ante colapso sanitario gobierno peruano da plazo a clínicas privadas para reducir costos ante Covid-19

25.06.20 - El Gobierno de Perú anunció este miércoles su intención de expropiar las clínicas privadas, si en un plazo de 48 horas no llegan a un acuerdo con el Ejecutivo sobre las tarifas para atender a pacientes con la Covid-19.



En momentos en que los hospitales colapsan por la ola de contagios que suman un promedio de más de 4.100 por día desde inicios de junio, el gobierno y las clínicas no llegan aún a un acuerdo sobre el precio que el Estado tendría que pagar por la atención de pacientes enfermos de COVID-19.



Vizcarra advirtió que invocará el artículo 70 de la Constitución de no producirse un entendimiento con el sector sobre lo que denominó “un costo razonable” para tratar a pacientes contagiados que actualmente no pueden ser atendidos en el sistema público de salud y han de acudir a esos establecimientos.



El mandatario hizo el anuncio durante un balance sobre los 101 días de cuarentena decretada para frenar la propagación del coronavirus, que ha llevado al país al colapso de su sistema de salud y a una profunda crisis económica.



Perú es el sexto país con más contagiados por el nuevo coronavirus en el mundo y el segundo en América Latina después de Brasil. El miércoles acumulaba 264.000 infectados y más de 8.500 muertos por la pandemia.





Durante las últimas jornadas se han hecho denuncias por cobros excesivos en esas clínicas, a razón de 10.000 soles (2.833 dólares) diarios por una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que ha llevado a que algunas familias acumulen elevadas deudas.El estatal Seguro Integral de Salud dio a conocer que pagará hasta 3.539.65 soles (1.002 dólares) por día a esos centros por la atención a contagiados que sean remitidos desde instalaciones del Ministerio de Salud peruano que ya no tengan camas disponibles.El mandatario peruano agregó que “se ha hecho la oferta y contraoferta” y “estamos en esta situación ya llegando al límite”, indicó.El artículo 70 de la Constitución peruana expresa que “a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.La superintendencia nacional de salud, que protege los derechos de los pacientes en el acceso a servicios de salud, recibió quejas en las últimas semanas por facturas de enfermos con el nuevo coronavirus a quienes algunas clínicas les cobraban 2.800 dólares por día.Hasta este miércoles, los casos confirmados de coronavirus en Perú suman 264.689 y la cifra de fallecidos ascendió a 8.586, mientras 151.589 personas se han recuperado.De acuerdo con las autoridades sanitarias, permanecen hospitalizados 10.599 pacientes, de los cuales 1.166 reciben ventilación mecánica. Quedaban disponibles únicamente 161 camas UCI con ventilación al momento de hacerse público el parte informativo del Gobierno.El ultimátum del mandatario llegó después de que una reunión mantenida el martes entre funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de las clínicas privadas terminara sin acuerdo.Con información de Telesur