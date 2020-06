Chile: Juzgado admite querella de alcalde contra Sebastián Piñera y exministro de salud

23.06.20 - Una querella criminal presentada por el alcalde de la comuna capitalina de Recoleta contra el presidente Sebastián Piñera y varios funcionarios, fue admitida por el Tercer Juzgado de Garantía de esta capital.Además de Piñera, la denuncia del alcalde Daniel Jadue incluye al exministro de Salud Jaime Mañalich; el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, invocando los delitos de denegación de auxilio, abandono de destino y cuasidelito de homicidio.El edil comunista explicó al presentar la acción judicial que esta obedece a la responsabilidad del exministro y del propio gobierno por la muerte de 62 vecinos de Recoleta, a consecuencia de la actuación negligente y grave en el control de la pandemia de Covid-19.El texto de la querella señala que las autoridades solo adoptaron frente a la pandemia medidas 'parciales y antojadizas sin la expresión de un criterio claro y ecuánime para su aplicación o comprensión'.Tras ser declarada como admisible por el Tercer Juzgado de Garantía de esta capital, los antecedentes del caso fueron derivados al Ministerio Público, ante lo cual el alcalde Jadue declaró que será la justicia la que determine si se cometieron o no los delitos que se plantean.Hasta ahora el gobierno no se ha referido oficialmente al asunto, aunque consultado por la prensa, el actual ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que la querella 'no tiene ningún fundamento', porque a su juicio se han hecho todos los esfuerzos posibles desde el ejecutivo para enfrentar la pandemia de Covid-19.