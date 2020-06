(VIDEO) Brasil: Bolsonaro insiste con lo de “gripecita” y afirma que la OMS exagera

23.06.20 - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, posteó en redes sociales un comentario con la expresión " gripecita" en referencia al coronavirus, que acaba de provocar más de 50.000 muertos en el país, en un nuevo ejemplo de que no está dispuesto a abandonar su postura negacionista sobre la gravedad de la pandemia de Covid-19.Bolsonaro, ha pedido este lunes que las autoridades locales comiencen a reabrir sus economías y ha defendido que “tal vez hubo pequeñas exageraciones” a la hora de tratar la cuestión de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).“El campo no paró, pero las ciudades y muchos estados lo hicieron. No va a ser fácil reactivar la economía otra vez, por eso pido a gobernadores y a alcaldes que, obviamente con responsabilidad, comiencen a abrir el comercio”, ha solicitado Bolsonaro durante una entrevista para inaugurar el canal de televisión AgroMais.“Porque las nuevas informaciones que vienen de todo el mundo, de la OMS a través de sus equivocaciones, muestran que tal vez hubo un poco de exageración en el tratamiento de esta cuestión”, afirmó.“Atrás siempre hablé de vida y empleo, pues una cosa está estrechamente ligada a la otra y no podemos hacer que en algunos lugares aislados de Brasil el efecto secundario de la gestión de la pandemia sea más dañino que la pandemia en sí”, insistió Bolsonaro.El presidente de Brasil se ha destacado a lo largo de toda la crisis sanitaria por ser uno de los líderes mundiales más escépticos en relación a la pandemia de la covid-19, a la que llegó a calificar de “gripecita” e incluso afirmó ser inmune debido a su “amplio historial como atleta”.Bolsonaro ha mantenido amplias disputas con algunos gobernadores y autoridades locales, como los de Río de Janeiro y Sao Paulo, las regiones más afectadas de Brasil, al negarse estos a reabrir sus economías, tal y como les pedía el dirigente de extrema derecha durante los periodos álgidos del virus en el país, que suma ya 1.106.470 casos confirmados y 51.271 víctimas mortales, según el último balance del Ministerio de Salud.De acuerdo con las autoridades sanitarias, este lunes se han contabilizado 21.432 nuevos casos de la covid-19 y 654 muertes.Unas cifras que difieren una vez más con las publicadas por la alianza de medios de comunicación del país, que, basándose en los datos de las secretarías locales de salud, han notificado 748 nuevas muertes, lo que daría un total de 51.407 y 24.358 casos adicionales, por lo que 1.111.348 personas habrían contraído la enfermedad.Con información de agencias.