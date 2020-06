Trump congela la emisión de nuevos visados de trabajo hasta 2021

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Web

22-06-20.-El presidente de EE.UU., Donald Trump. firmó este lunes una orden ejecutiva que extiende las restricciones a los trabajadores extranjeros hasta finales de año, informó Efe



La nueva orden ampliará las restricciones a la emisión de visados de trabajo, que se promulgaron inicialmente en abril debido a la pandemia de coronavirus.



"Como parte de nuestros esfuerzos por la recuperación de 'Estados Unidos primero', el presidente ha decidido suspender ciertos tipos de visados hasta final de este año", anunció un alto funcionario de la Administración estadounidense en una llamada con periodistas organizada por la Casa Blanca.



El Gobierno justificó que esta decisión tiene como objetivo "maximizar las oportunidades para los trabajadores estadounidenses de encontrar empleo", en unos momentos en los que el índice de desempleo en el país se encuentra en el 13,3%.



Las restricciones bloquearían la entrada al país bajo el programa de visados H-1B para trabajadores altamente cualificados, y también afectarían a otras categorías de visas.



La orden, que se esperaba desde hace varias semanas, es criticada por una serie de empresas, incluidas compañías de alta tecnología en 'Silicon Valley', grandes fabricantes y otros, que dicen que la medida bloqueará su capacidad de contratar empleados de países extranjeros para trabajos que los estadounidenses no están dispuestos o no son capaces de realizar.



En principio, esta medida no afectará a los trabajadores extranjeros que se encuentran ya en Estados Unidos.



Sin embargo, sí impactará a cientos de empresas y miles de personas, ya que en el año fiscal 2019, EE.UU. otorgó el visado H-1B a unos 130.000 trabajadores; el L-1a 12.000; y el H-2B a más de 98.000 empleados.



*Con información de Efe y Reuters