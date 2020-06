Seis frases por la Unidad Latinoamericana y del Caribe

22.06.20 - El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) decretó en 2001 que el Día de la Unidad Latinoamericana y del Caribe se celebre cada 22 de junio, fecha en la cual se instaló, en 1826, el Congreso Anfictiónico en la ciudad de Panamá.Al conmemorarse este lunes el Día de la Unidad Latinoamericana y del Caribe, te traemos estas seis frases que rescatan la importancia de los sueños de integración que tenía el Libertador Simón Bolívar en el Congreso Anfictiónico que se instaló en Panamá el 22 de junio de 1826.El Día de de la Unidad Latinoamericana y del Caribe busca conmemorar los ideales bolivarianos integracionistas para la región.Entre los líderes contemporáneos que siguieron la línea de la integración latinoamericana, destacan entre otros Dilma Rouseff, Hugo Chávez, Fidel Castro, Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica.Durante la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en Caracas, Venezuela, en 2011, la expresidenta de Brasil, Dilma Rouseff, dijo:“Nosotros podemos construir una integración que sea realmente productiva, que nos lleve al crecimiento de nuestras economías y también que nos lleve a un proceso que no sea la explotación de un país por otro”.Por su parte, el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró: “Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, estoy seguro que hay descarriladores de oficio que se la pasan todos los días pensando y actuando a ver cómo se arma una guerra entre nosotros, pues entre nosotros no habría guerra ni más conflictos, sino hermandad, paz, integración, unión, comprensión de los problemas de cada uno, de cada país”.El expresidente cubano Fidel Castro, en una entrevista al medio argentino Clarín en mayo de 2003, afirmó lo siguiente:“Yo creo, de la misma forma en que los latinoamericanos piensan que hay que unirse para buscar soluciones a la gravísima crisis económica, hay que unirse para buscar solución al problema de la paz y la unidad de las naciones latinoamericanas sin injerencia alguna de Estados Unidos. No le conviene a este hemisferio ninguna intervención, por el destrozo que causaría a nuestros pueblos y sus riquezas. Por lo demás, no conduciría a nada ni liquidaría la violencia, todo lo contrario".En su intervención durante la primera cumbre de la Celac en 2011, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo: “Estamos ante una posibilidad histórica de convertirnos en protagonistas del Siglo XXI. Para eso necesitamos instrumentos concretos, políticas y alianzas muy fuertes no sólo en el campo de lo económico sino en lo político".En la misma cumbre de la Celac, el expresidente de Uruguay, José Mujica, reiteró: “Tenemos que estar juntos, los de izquierda, derecha y centro. El peor servicio que podemos hacer es no tener gestos de unidad. Seremos adultos si lo hemos comprendido".El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) decretó en 2001 que el Día de la Unidad Latinoamericana y del Caribe se celebre cada 22 de junio, fecha en la cual se instaló, en 1826, el Congreso Anfictiónico en la ciudad de Panamá.