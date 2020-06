(VIDEO) EEUU: Vandalizan la estatua de Miguel de Cervantes en el Golden Gate Park de San Francisco

20-06-20.-Los ataques a monumentos históricos continúan. Los dos últimas estatuas vandalizadas han sido la del misionero español Junípero Serra y la del escritor Miguel de Cervantes, situadas en el parque Golden Gate de San Francisco (Estados Unidos). Ambas estatuas han sido objeto de vandalismo por parte de los manifestantes que desde hace días claman contra el racismo y la violencia policial tras el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis y de Rayshard Brooks en Atlanta.La estatua del escritor español ha amanecido este sábado con pintadas de símbolos fascistas y con el insulto "bastardo". La figura del misionero ha sido derribada por un grupo de manifestantes. Previamente, había sido retirada una estatua de Cristóbal Colón en la misma ciudad.El actual ministro de cultura de España, José Manuel Rodriguez Uribes manifestó su malestar a través de su cuenta de Twitter: "Me resulta incomprensible el ataque a las imágenes de Cervantes, Fray Junípero Serra o tantos otros. La razón es siempre razón histórica, contextualizada. Lamento y condeno este revisionismo pueril, simplificador y dogmático. Pena. Mucha pena", ha dicho.Las autoridades de San Francisco decidieron retirar una estatua de Cristobal Colón tras ser objeto durante varios días de actos vandálicos dentro de la ola de protestas contra el racismo. La decisión, adoptada por la Comisión de las Artes de la ciudad con la aprobación de la alcaldesa, London Breed, se basó en que la estatua, erigida en 1957, "no se alinea con los valores de San Francisco, ni con su compromiso con la justicia racial", de acuerdo con la directora de asociaciones públicas y privadas de la comisión, Rochelle Axel."El arte público no es una excepción. En ciudades en todo EEUU, muchos monumentos históricos están siendo derribados porque las acciones e ideas que simbolizan no merecen ser veneradas. La representación importa. Eso es por lo que podemos, y debemos, continuar creando obras de arte que reflejen nuestros valores y la diversidad de las comunidades a las que servimos", indicó la comisión artística de la ciudad.