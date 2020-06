Perú / Se pretende censurar el documental “Hugo Blanco Río Profundo” y criminalizar su histórica lucha social

19 de junio de 2020.-

A continuación publicamos el comunicado de fecha 17 de junio de 2020 de Malena Martínez Cabrera Directora y Productora del film Hugo Blanco, Río Profundo y posteriormente el mensaje de la hija mayor de Hugo Blanco: Carmen Blanco Valer, quien ha iniciado una campaña de solidaridad y de recolección de firmas a favor del legendario y aun vivo (85 años) luchador indígena, campesino y ambientalista peruano Hugo Blanco y donde hace un llamado a firmar en contra de la ofensiva de sectores civiles y militares de derecha quienes pretenden borrar la memoria histórica de lucha del pueblo peruano y de uno de sus más queridos dirigentes.

COMUNICADO ante el intento de censura en el Perú

a nuestro film y a la historia que representa

Cuando el cine remueve consciencias, cuando no dicta contenidos y más bien altera certezas, cuando el cine va más allá de las hojarascas de la superficie, es cuando más sentido tiene. Y sin embargo suele incomodar a quienes desean silencio para enterrar el pasado.

Estos días, de manera organizada, no solo el personaje de mi película documental sino la obra Hugo Blanco, Río Profundo misma han sido atacados y difamados por personas con determinados interés políticos e institucionales, varios de ellos pertenecientes a los cuerpos militares y policiales, bajo el denominador común de que no han visto la película. Este acto de intimidación unido a una lluvia de trolls y haters, se desarrolla en medio de una muy positiva recepción y valoración de parte numerosos espectadores del film, que se ha dado independientemente de su afinidades políticas.

Pero hay otro personaje esencial del film que nuevamente se invisibiliza en esta discusión: es el colectivo campesino indígena que padeció y se resistió las explotaciones del régimen latifundista, cuya acción incluye organizadas y pacíficas tomas de tierras a lo largo de los Andes peruanos para lograr la Reforma Agraria, es decir, para poder poseer la tierra y vivir sin humillaciones. Todo este proceso colectivo ha sido secularmente minimizado en nuestra historia. Su protagonismo ha sido derivado a los actores militares, sea el Gral. Velasco o sean los guerrilleros. La lucha colectiva del campesinado indígena es un elemento esencial del film que no se puede seguir ignorando a un paso de celebrarse el Bicentenario Nacional.

No nos alegra que se cuestione el derecho constitucional a la libre expresión que rige en nuestro país. Esperamos sin embargo que este revuelo mediático motive a preguntarse qué pasó realmente en La Convención, Cusco, en las diversas etapas de los años 60, que motive a revisar y a estudiar las tomas de tierras en el Perú y el rol de la cultura quechua en ellas, que nos ayude a entender de parte de quiénes y hacia quiénes venía entonces la violencia con que tanto se nos quiere asustar hoy apenas se pronuncia esa palabra. Que nos ayude a reconocernos en la complejidad de nuestra historia nacional y nuestras tragedias.

Como ciudadana libre y como artista elevo mi rechazo no solo a las difamaciones contra Hugo Blanco Galdos, protagonista del film y contra mi película Hugo Blanco, Río Profundo sino mi rechazo a todo impulso au­toritario y de censura contra las obras artísticas y contra la actividad creadora e intelectual de parte de grupos cerrados.

Como cineasta debo decir que estas manifestaciones son posibles dentro de la falta de entendimiento tanto del rol clave del artista en nuestra sociedad como de la distorsión de creer que una obra audiovisual es un producto publicitario o de ideologización, cuando la actividad artística es más bien tierra fértil para estimular el libre pensamiento y la libre expresión así toque temas incómodos.

Rechazo que el reconocimiento del Ministerio de Cultura al proyecto de distribución de mi obra – una producción con reconocimientos internacionales, no financiada en lo mínimo por el Estado peruano-, resuelto tras un examen de reconocidos y probados profesionales cinematográficos y de la cultura, sea utilizado en campañas de desprestigio contra esta institución.

Hemos perdido la capacidad de tener discusiones civilizadas, donde el respeto por los hechos y por los otros prime. Pero vamos a recuperar esa y otras capacidades que nos lleven a recuperar el vínculo social que todas las peruanas y peruanos necesitamos.

Pongo a disposición para lectura de todos la sustentación del Proyecto DesMemoria que fue reconocido por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios y con cuyos medios se ha permitido que el film ya sea visto y discutido en el país, en castellano y en quechua, por más de cinco mil personas y que podamos continuar en ello con la colaboración de numerosos socios inscritos interesados en llevar el film y las discusiones en cineforos a sus regiones, universidades, instituciones culturales, colectivos, etc.

Malena Martínez Cabrera

Directora y productora del film Hugo Blanco, Río Profundo

17 de junio de 2020



#NosQuedamosEnCasa #PeroNoEnSilencio

Compañeros todos!

Soy Carmen Blanco Valer, hija mayor de Hugo y hago uso de la lista de suscriptores de Lucha Indígena y los contacto por lo siguiente:



A raíz de que el medio alternativo peruano Wayka proyectase por las redes la semana pasada el documental "Hugo Blanco G, - Río Profundo" https://www.hugoblancofilm.com/, han surgido virulentas reacciones por parte de grupos de ultraderecha contra mi padre y contra la cineasta Malena Martínez.



Tanto la fujimorista Marta Chávez como grupos de ex-militares, guardias civiles, etc., han venido publicando comunicados en los cuales acusan a Hugo de graves delitos contra los Derechos Humanos y se indignan por el apoyo brindado por el Ministerio de Cultura a la proyección de la película.



Ante estas graves acusaciones un grupo de compañeros tomó la iniciativa de reivindicar a Hugo y sus luchas y redactaron un texto al cual les rogaría se adhieran solidariamente. Una vez que logremos juntar una cantidad significativa de firmas este será publicado en Perú.



Atentamente:



Carmen Blanco Valer



carmincha.blancovaler@gmail.com





He aquí el texto y abajo en el enlace se pueden hacer las adhesiones.



En reivindicación de Hugo Blanco



A propósito de la exhibición del premiado documental "Hugo Blanco Río Profundo", un grupo de ex militares coludidos con una serie de ex políticos de derecha, junto con periodistas de publicaciones virtuales con títulos como El Montonero, han difundido algunos pronunciamientos denominando al ex miembro de la Asamblea Constituyente de 1978, diputado y senador, elegido democráticamente por el pueblo soberano, Hugo Blanco Galdós, como terrorista y asesino.



Los abajo firmantes, ciudadanos/as de América Latina y más allá, repudiamos esas palabras que, a cincuenta años de los hechos que levantaron a los campesinos empobrecidos del Valle de La Convención, pretenden criminalizar y desprestigiar al político y activista por los derechos de la naturaleza. Hoy, a los 85 años, Hugo Blanco Galdós, es considerado uno de los más importantes líderes internacionalistas por las luchas de la reforma agraria, y contra el extractivismo que perfora las entrañas de nuestros territorios.



Hugo es un ejemplo por su incansable compromiso con la justicia y con los pueblos, sea en Pucallpa, Cajamarca, La Convención, en Chiapas o el Cauca. También porqué es uno de los pocos dirigentes de izquierda que hoy ha podido dar un giro significativo hacia otra lucha reivindicativa: por el medio ambiente. Blanco lo resume de manera implacable: "antes luchaba por el socialismo, hoy se trata de la lucha por la supervivencia de la especie".



Esta vida dedicada a la lucha por la justicia, la democracia y la defensa de la Madre Tierra ha sido representada de forma magistral por Malena Martínez en "Hugo Blanco: Rio Profundo", lo cual ha provocado la reacción inaceptable de estos emblemáticos personajes de la derecha cavernaria, quienes consolidan en sus filas lo más duro del autoritarismo peruano, y que temen al ejemplo de este hijo de los cerros de Cusco, en donde aún hoy retumba el grito "tierra o muerte: venceremos".



Para firmar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRC5hrZYPj6UeT5vlkXkQdOTMZXXK-3YAeK3iwXF4aLhpGVw/viewform