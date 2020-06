Bolton: No creo que Trump esté “apto” para presidencia de EEUU

El exasesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton Credito: Archivo de AP

19 de junio de 2020.- John Bolton, el exasesor del presidente de Estados Unidos, asegura que Donald Trump carece de las competencias necesarias para sacar adelante el país.



El exconsejero de Seguridad Nacional de EE.UU., durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense de televisión ABC News, difundida el jueves, afirmó que “no creo que (el presidente de EE.UU., Donald Trump) sea apto para el puesto. No creo que tenga la capacidad para realizar este trabajo”.



Durante su entrevista para promocionar su explosivo libro, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca), aseveró que Trump carece de cualquier tipo de “hoja de ruta” para defender los intereses del país.



Bolton, que estuvo en el cargo entre abril de 2018 y septiembre de 2019, fue el asesor de Seguridad Nacional que más tiempo pasó junto a Trump. Además, era su amigo más cercano, pero en septiembre de 2019 abandonó el cargo, dimitió o fue cesado, en función de quién cuente la historia, por sus cada vez más evidentes diferencias con el presidente.Bolton reveló el miércoles extractos de su libro a varios medios de comunicación, que distorsionan a Trump por estar desinformado y detallan varias acusaciones escandalosas contra el presidente estadounidense.



Entre las afirmaciones más notables de Bolton se encuentran que el presidente republicano solicitó ayuda del presidente chino, Xi Jinping, para ganar la reelección al instarlo a comprar más productos agrícolas para aumentar el apoyo entre los agricultores estadounidenses.



También puso de relieve que Trump desestimó los derechos humanos en China contra los musulmanes uigures, entre ellos mujeres y niños.



Ante este escenario, el mismo jueves, el inquilino de la Casa Blanca, a través de su cuenta oficial de Twitter, tachó de “ridículas” las declaraciones de su exconsejero criticando que Bolton “intenta vengarse de mi por despedirle como el pirado que es”.



En respuesta a las controvertidas declaraciones hechas por Bolton, este viernes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, mediante su cuenta de Twitter, lo ha llamado “traidor” que ha golpeado a la Casa Blanca, y ha criticado que su libro está lleno de “mentiras”.