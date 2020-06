Trump: Libro de Bolton es un desquite por haberle despedido, "es un perro enfermo”

18-06-20.-El presidente de EEUU, Donald Trump aseguró a través de su cuenta en la red Twitter que "El libro de Bolton, que está recibiendo críticas terribles, es una recopilación de mentiras e historias inventadas, todo con la intención de hacerme quedar mal".

"Muchas de las declaraciones ridículas que me atribuye nunca fueron hechas, son pura ficción. ¡Solo trata de desquitarse por despedirlo como un perro enfermo que es!", añadió el mandatario estadounidense.

El día miércoles, se difundieron extractos del libro de Bolton, titulado "The Room Where It Happened: A White House Memoir", que muestra sus experiencias cuando trabajaba de la mano con Trump.

"El libro de John Bolton es 'extremadamente tedioso , está lleno de mentiras e historias falsas. Dijo todo lo bueno sobre mí en la prensa, hasta el día que lo despedí. Es un tonto aburrido descontento porque solo quería ir a la guerra...está condenado al ostracismo y felizmente abandonado. ¡Qué tonto!", agregó Trump en otro mensaje en Twitter

En el texto, hubo algunas revelaciones relacionadas a Venezuela, como que Trump consideró invadir Venezuela y que considera a Guaidó como "un niño débil e inexperto".