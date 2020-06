Colombia: Central de Trabajadores convoca a manifestación en todo el país

18.06.20 - Para este jueves 18 de junio, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un plantón en las sedes de las alcaldías y gobernaciones del país con el fin de rechazar las decisiones del Gobierno Nacional en medio de la pandemia del Covid-19. Informó el Diario La Libertad.El presidente de la entidad, Fabio Arias, afirmó que en esta protesta se respetarán las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, definidas por el Ministerio de Salud.En la capital, Bogotá, la CUT tiene previsto adelantar un plantón después de mediodía, donde se espera una gran presencia de líderes sindicales como también diferentes organizaciones sociales.“Se trata de mostrar nuestra inconformidad y nuestra protesta por la forma en que este Gobierno mueve autoritariamente las exigencias y las necesidades de la población, en medio de la cuarentena de la pandemia”, indicó.El líder sindical subrayó que el Gobierno no ha tomado ninguna acción concreta a favor de los trabajadores como tampoco para proteger la actividad laboral del país.En la protesta, según Arias, se levantará una voz de protesta para exigir recursos para hospitales y los trabajadores de la salud.“Estamos exigiendo el retorno a sus puestos de trabajo de más de cinco millones de colombianos que fueron despedidos, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, también vamos a rechazar todo intento de reforma laboral que se pretenda hacer en el país”, manifestó.‘Si debemos declararnos en desobediencia civil, lo haremos’: FecodeLos maestros de Fecode están dispuestos a desobedecer al Ministerio de Educación y autoridades locales con tal de no volver a las clases presenciales mediante el modelo de alternancia. Así lo sostiene el presidente de la organización, Nelson Alarcón, quien asegura que las instituciones educativas del país no tienen la capacidad de hacer las adecuaciones necesarias para el retorno a las aulas.En diálogo con EL TIEMPO, el representante de la asociación de maestros manifestó que no ha habido espacios de conversación entre docentes y el Ministerio de Educación sobre el regreso a clases, y explicó las inconformidades de este sector con las recientes medidas del Gobierno, las cuales incluyen aspectos financieros, logísticos y de participación.¿Por qué este Gobierno quiere implementar a como dé lugar el regreso cuando envía un informe a Corte Constitucional en el que justifica extender la emergencia sanitaria y económica? Eso es lo que nos tiene intranquilos.No tenemos las condiciones para regresar a las instituciones educativas en esta famosa alternancia. No tenemos la infraestructura, las unidades sanitarias, los servicios públicos esenciales.Colombia registró este miércoles 2.115 casos nuevos de coronavirus para llegar a un total de 57.046, en tanto que 1.864 personas han fallecido y 21.326 se han recuperado, informó el Ministerio de Salud.El Ministerio de Salud reportó que este miércoles se procesaron 15.230 pruebas y que Bogotá, Barranquilla y Atlántico fueron los lugares con mayor número de nuevos casos.