El Presidente de Honduras es hospitalizado por COVID-19

el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa Ana García asisten a la ceremonia de juramentación de su segundo período Credito: AP

17 de Junio - El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue hospitalizado el miércoles por un cuadro de neumonía, horas después de anunciar que él y su esposa habían enfermado de COVID-19.



Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, dijo en conferencia de prensa que, después de revisar los resultados de laboratorio y las radiografías de Hernández, los doctores determinaron que el mandatario padecía neumonía y recomendaron su hospitalización. Añadió que Hernández se encuentra en buen estado y se le están administrando medicamentos por vía intravenosa en el Hospital Militar.



El presidente anunció el martes en la noche en un mensaje televisado que él y su esposa habían sido diagnosticados con COVID-19.



Hernández señaló que comenzó a sentirse mal el fin de semana y que el miércoles recibió los resultados de las pruebas. Comentó que el haberse enfermado forma parte del riesgo que conlleva su trabajo, y señaló que debido a sus responsabilidades no podía permanecer en casa constantemente.



El mandatario indicó que sus síntomas eran leves y que ya comenzaba a sentir una mejoría. Dijo que comenzó a atenderse con lo que llamó “Tratamiento MAIZ”, una combinación experimental de microdacin, azitromicina, ivermectina y zinc.



Indicó que su esposa no presenta síntomas y que otros dos de sus colaboradores también resultaron infectados.



Honduras tiene casi 10.000 casos confirmados de la enfermedad, 330 de ellos fatales. Pero las pruebas de diagnóstico son limitadas y el sistema de salud pública está bajo intensa presión.



El epicentro de la pandemia en el país se ubica en el departamento Cortés, donde se encuentra la ciudad norteña de San Pedro Sula, pero durante las últimas semanas se ha reportado un incremento de infecciones en la capital Tegucigalpa.



Hernández es aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, particularmente en las labores para frenar la inmigación ilegal. Sin embargo, fiscales federales en Nueva York han procesado al hermano del mandatario y han especificado claramente que están armando un caso contra el mismo Hernández.



No se le han presentado cargos al presidente, pero la fiscalía federal estadounidense lo ha acusado de aceptar dinero del narcotráfico para promover su carrera política a cambio de permitirles el trasiego de drogas a través de Honduras. Hernández ha rechazado esas acusaciones.



El mandatario fue reelecto en unos disputados comicios en noviembre de 2017, a pesar de que la Constitución hondureña prohíbe explicitamente la reelección.



El periodista de la AP Christopher Sherman contribuyó con este despacho desde la Ciudad de México.