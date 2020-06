Consúl Gian Carlo Di Martino: acusaciones del diario español ABC son falsas e irresponsables

Giancarlo Di Martino, cónsul de Venezuela en la ciudad de Milán, Italia Credito: Archivo

16 de junio de 2020.- El cónsul general de Venezuela en Milán, Italia, Gian Carlo Di Martino, salió al paso a las falsas acusaciones que el diario español ABC publica de manera irresponsable, según la cual el presidente Nicolás Maduro Moros, cuando era canciller en el período de Gobierno del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en 2010, autorizó el envío de una maleta con 3,5 millones de euros a la sede diplomática que ya desde ese tiempo representaba, para financiar en esa ciudad al Movimiento 5 Estrellas que actualmente gobierna el país europeo.



Di Martino dijo que esa es la manera conocida en el mundo, en como actúa la derecha fascista y criminal, cuando se topa con un país con la dignidad elevada a la enésima potencia como Venezuela, que ha obtenido el triunfo en todos los terrenos donde los enemigos políticos le han planteado la batalla.



De modo que, para el jefe del consulado de Milán, no es ninguna sorpresa que medios como el ABC de España o cualquier otro de la canalla mediática, inventen historias con pruebas falsas, para intentar dañar la revolución bolivariana. “Más ahora que estamos a las puertas de un nuevo triunfo. Porque toda esa mentira se debe a que en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral, y el presidente Nicolás Maduro anunció las elecciones, incluso, ordenó al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, que comenzara a preparar el Plan República, porque este año habrá elecciones a la Asamblea Nacional y, obviamente, la oposición extremista tendrá una derrota segura”.



“Y lo de extremista lo expreso, porque en Venezuela existe una oposición conformada por grupos terroristas que actúan a manera de partidos políticos, como es el caso de Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, y hay un sector de la oposición que se ha desmarcado de esos delincuentes violentos, y se han sentado con el Gobierno revolucionario a buscar salidas a la crisis, que han generado en el país las sanciones y el bloqueo financiero impuesto por la administración de Donald Trump”, explicó el diplomático.



Di Martino señaló que esa oposición terrorista apoya a Juan Guaidó, “un sujeto que se proclamó a instancias del imperio gringo, presidente interino de Venezuela, mantuvo una farsa durante varios meses hasta que todas sus mentiras se cayeron por su propio peso, sus seguidores lo han dejado solo, y ahora tienen que medirse en las elecciones a la AN sin ninguna posibilidad de triunfo”.



Y más allá de este aspecto, debemos analizar -explicó el Cónsul de Milán- que en esa guerra contra Venezuela, a la Patria de Bolívar, la derecha fascista no le perdona ningún éxito. Por ejemplo, él éxito de cómo se ha manejado el nuevo coronavirus en Venezuela, que con la hermana Cuba y su batallón de médicos, demostró fisuras gravísimas en otros países que no hallan cómo esconder sus precariedades. Primero, desde el punto de vista de sus redes hospitalarias y, segundo, por sus incapacidades para enfrentarlo; es asombrosa la ineptitud y la irresponsabilidad de los mandatarios Donald Trump de EEUU, Iván Duque de Colombia, Jair Bolsonaro de Brasil, Sebastián Piñera de Chile y Lenin Moreno de Ecuador, en el manejo de la pandemia.



El cónsul general de Milán indicó que, ante la crisis del Coronavirus, a Europa llegaron brigadas de médicos chinos, rusos, cubanos, para enfrentar la pandemia. “En el norte de Italia se presentaron esos contingentes de especialistas a los sitios de mayor contagio, donde avasallaba el covid-19 y hoy se retiraron con la bandera blanca de la victoria, como héroes que le salvaron la vida a miles de personas”.



Y esas acciones, señaló el cónsul, tiene que ser reconocida en el ámbito internacional en el momento en que Venezuela y Cuba necesiten el apoyo de gobiernos como el de Italia, Alemania, Francia, donde los médicos chinos, rusos, cubanos, venezolanos, tuvieron una histórica participación humanitaria. “Esperemos que no sean tan inmorales”.



Di Martino, retomando entonces a la mentira del diario ABC de España, agregó que en Venezuela desde que llegó Hugo Rafael Chávez Frías "no tenemos como política financiar partidos y menos en otros países".