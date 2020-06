Empresa china anuncia una vacuna contra el coronavirus con una eficacia de más del 90%

Muestras de la vacuna contra el covid-19 desarollada por Sinovac, Pekín, China, el 16 de marzo de 2020. Credito: Xinhua

16.06.20 - CoronaVac, una vacuna inactivada contra el nuevo coronavirus –es decir, desarrolada a partir del SARS-CoV-2 ya muerto– y elaborada por la farmacéutica china Sinovac, es eficaz y segura, según los resultados preliminares publicados este domingo.



Conforme a un comunicado de la compañía, en esas pruebas el preparado ha logrado provocar en tan solo 14 días la producción de anticuerpos en más del 90% de las personas.



En cuanto a efectos adversos, no se ha detectado ninguno severo. Normalmente, se limitan a "dolor leve" en el lugar de la inyección y, en algunos individuos, "fatiga y fiebre baja", señala Sinovac.



Según se detalla, en el estudio participaron 743 voluntarios sanos y con edades de 18 a 59 años. Estaban divididos aleatoriamente entre los que recibieron la vacuna y otros a los que se administró un placebo, sin saber a qué grupo pertenecían.



Los resultados de las pruebas "se compartirán con el mundo en forma de artículos académicos lo antes posible", promete la empresa, e informa que planea empezar la siguiente fase de ensayos a la mayor brevedad. Si resulta exitosa, la CoronaVac podría utilizarse como "un producto público global" en la lucha contra el covid-19, indica.



Sinovac empezó el desarrollo de la vacuna en enero. En abril, Pekín autorizó sus pruebas clínicas.



A finales de marzo, el investigador de la empresa, Luo Baishan, afirmó que estaba "al 99 %" seguro de que CoronaVac será "exitosa". No obstante, advirtió que no estará disponible pronto y que se necesitarán meses para finalizar las pruebas y recibir la aprobación regulatoria.