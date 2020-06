(VIDEOS) Bogotá decreta la alerta naranja tras superar el 55 % de la ocupación de cuidados intensivos por la pandemia

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha decretado este domingo la alerta naranja en el sistema de salud, después de que la capital colombiana superara el 55 % de la capacidad en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en hospitales y clínicas, informa La República.López ha explicado que Bogotá ya alcanzó la ocupación del 55,94 % de camas y que con esta medida la Secretaría de Salud asume la rectoría de todas las Unidades de Cuidado Intermedio e Intensivo de la ciudad. "Del martes en adelante la Secretaría de Salud de Bogotá asume la rectoría de todas las UCI en la medida que las necesitemos", ha comentado López, citada por Radio Nacional de Colombia, Asimismo, la alcaldesa anunció un acuerdo con el ministro de Salud para expedir la reglamentación que permita dar este paso."Entre julio y agosto debe llegar el pico de contagiados, por lo que se necesita más espacio en los hospitales, por lo que esta decisión nos permitirá mantener la situación bajo control", justificó López las medidas adoptadas.Además, la alcaldesa ha decretado la cuarentena estricta de 14 días en cinco zonas de la ciudad debido a la velocidad de contagio: Suba Tibabuyes, Suba Rincón, Bosa Occidental, Jerusalén en Ciudad Bolívar y Engativá Centro. La cuarentena regirá desde el martes hasta el lunes el 29 de junio.Asimismo, a partir del 16 de junio Bogotá implementará la medida de pico y cédula en la ciudad. Según esta medida, si la cédula de una persona termina en número impar, entonces no podrá visitar establecimientos públicos de comercios no esenciales en los días impares y viceversa. No se aplica al trabajo, sino a los establecimientos públicos. El control de la medida será realizado por cada establecimiento, ha destacado la alcaldesa.El Ministerio de Salud de Colombia informó este domingo de 2.193 nuevos casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de contagios a 50.939. El país sumó 75 fallecidos en el último día, elevando a 1.667 los decesos ocurridos desde que comenzó la pandemia.De todos los casos que han dado positivo, 19.822 pacientes se han recuperados de la enfermedad.