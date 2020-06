Chile: líder mapuche denunció días antes de su asesinato hostigamiento policial

14 de junio de 2020.- El Werken Alejandro Treuquil, de la comunidad Autónoma We Newen, Chile, asesinado el pasado 5 de junio había denunciado, días antes de su homicidio, que su comunidad venía siendo hostigada por fuerzas policiales, reveló la diputada socialista Emilia Nuyado, quien exigió una investigación profunda al Ministerio del Interior, reseña Prensa Latina.



De acuerdo con las investigaciones, el pasado 5 de junio, el líder mapuche, vocero comunitario o werken, de 37 años, junto a tres amigos buscaban un caballo que había sido robado cuando fueron atacados por desconocidos que portaban armas de fuego.



La comunidad We Newen de la zona de Collipulli, en la Araucanía, de donde procedía la víctima, condenó en un comunicado la persecución policial ilegítima reiterada, hecho por el cual interpuso un recurso de amparo preventivo en el que se evidencian las constantes y reiteradas amenazas sufridas por ese pueblo y en especial por werkén.



Refiere el documento que la muerte del vocero mapuche no parece ser un caso aislado y en este sentido, traen a colación el asesinato del joven Camilo Catrillanca en noviembre de 2018 a manos de fuerzas especiales de carabineros, lo que desembocó en una de las más profundas crisis en el seno de esa institución policial.



Destaca el texto que además de asesinatos de indígenas cometidos por agentes en medio de protestas o limitaciones de tierras, también han sido reportados crímenes en anonimato, cuyos responsables siguen sin aparecer.



Mientra tanto, desde el 4 de mayo pasado, en la Cárcel de Angol, nueve presos políticos mapuches iniciaron una huelga de hambre y lo mismo hizo en la cárcel de Temuco, capital de La Araucanía, el machi Celestino Córdova, líder indígena, cuya salud está notablemente deteriorada.



Por otra parte, las organizaciones humanitarias llaman a las autoridades a respetar los tratados internacionales cómo la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.



