12-06-20.- Twitter dijo el jueves que eliminó más de 170.000 cuentas vinculadas a una operación de influencia en la red respaldada por Pekín que difundía engañosamente mensajes favorables al Gobierno chino, incluyendo mensajes sobre el coronavirus.



La compañía suspendió una red principal de 23.750 cuentas altamente activas, así como una red más extensa de alrededor de 150.000 cuentas “amplificadoras” utilizadas para impulsar el contenido de las primeras.



Twitter, junto con los investigadores que analizaron las cuentas, dijo que la red era en gran medida una cámara de eco de cuentas falsas sin mucha más extensión.



La gran mayoría de las cuentas (78.5%) no tenía seguidores y el 95% tenía menos de ocho seguidores, pero esas cuentas tenían un alto nivel de compromiso, aunque no orgánico. Eso apuntó al uso de redes de bot comerciales, según la investigación. Un total de 156 tweets de cuentas sin seguidores recibieron más de 50 me gusta, y 26 tweets de cuentas sin seguidores recibieron más de 10 retweets.



Twitter y otras compañías de redes sociales estadounidenses como Facebook e Instagram están bloqueadas en China.



La compañía también eliminó dos operaciones más pequeñas respaldadas por gobiernos que atribuyó a Rusia y Turquía, ambas centradas en audiencias domésticas.



Twitter dijo que la red china tenía enlaces a una campaña anterior, también apoyada por Pekín, desmantelada el año pasado por Twitter, Facebook y YouTube, la plataforma de vídeos en línea de Google, que había estado impulsando narrativas engañosas sobre la dinámica política en Hong Kong.



La nueva operación también se centró en Hong Kong, pero además promovió mensajes sobre la pandemia del coronavirus, el multimillonario chino exiliado Guo Wengui y Taiwán, dijeron los investigadores.



Renee DiResta, del Observatorio de Internet de Stanford, dijo que la actividad en la red relacionada con el coronavirus se intensificó a finales de enero, cuando el brote se extendió más allá de China, y se disparó en marzo.



Durante una conferencia de prensa, Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, cuestionó a Twitter tras eliminar los mensajes a favor del país y por dejar mensajes intactos que acusaron a China de crear el coronavirus como arma biológica.



Los esfuerzos y logros de China en la lucha contra la epidemia de coronavirus son reales y evidentes para todos.



Aparte de aquellos con extrema malicia que calumnian a China, las personas imparciales de la comunidad internacional pueden verlo claramente y tener un alto grado de aprobación.







*Con información de Reuters y de The Guardian