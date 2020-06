Tamika Mallory: “No nos hables de saquear. Vosotros sois los saqueadores. EEUU ha saqueado a la gente negra”

AMY GOODMAN: Hola, esto es Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. Mi nombre es Amy Goodman y seguimos aquí con nuestros invitados. Con nosotros se encuentran Keeanga-Yamahtta Taylor, profesor de la Universidad de Princeton, el Dr. Cornel West de la universidad de Harvard y Bakari Sellers, que se une a nosotros desde Carolina del Norte. Su nuevo libro acaba de ser publicado: My Vanishing Country [Mi país que desaparece]. Conmigo está Nermeen Shaikh, mientras seguimos trayendo las voces de la rebelión a lo largo y ancho del país. Los manifestantes, en la revuelta más numerosa desde la década de 1960, han paralizado distintas ciudades de Estados Unidos a raíz del asesinato policial de George Floyd, el afroamericano vecino de Minneapolis.

A continuación, la activista y antigua vicepresidenta de Women's March, Tamika Mallory, hablando en una concentración en Mineápolis:

TAMIKA MALLORY: Nosotros no somos responsables de la enfermedad mental que el gobierno estadounidense, las instituciones y las personas en puestos de poder han provocado a nuestra gente. Me importa un comino si queman el supermercado Target, porque el Target debería estar en las calles con nosotros pidiendo la justicia que merece nuestro pueblo. ¿Dónde estaba AutoZone cuando dispararon a Philando Castile en un coche, que es lo que ellos representan? ¿Dónde estaban?

Por tanto, si no acudes en defensa de la gente entonces no nos critiques porque los jóvenes y otras personas estén frustradas, porque han sido instigadas por la gente que tú pagas (sí, tú pagas a los instigadores para que se infiltren entre nuestra gente y lancen piedras, rompan ventanas y quemen edificios). Y la gente joven está respondiendo frente a eso. La gente está furiosa.

Pero hay una manera muy fácil de frenar todo esto: detener a los policías. Presentar cargos contra los policías, acusar a los policías, no solo a algunos de ellos, no solo aquí en Minneapolis, sino presentar cargos contra todos en todas las ciudades de Estados Unidos en las que nuestra gente está siendo asesinada. Llévalos a juicio en todas partes. Todo se reduce a eso. Lleva a juicio a los policías, haz tu trabajo. Haz lo que dices que este país supuestamente es, la tierra de la libertad para todos. Pero no ha habido libertad para la gente negra, y estamos cansados.

No nos hables de saquear. Vosotros sois los saqueadores. Estados Unidos ha saqueado a la gente negra. Estados Unidos saqueó a los nativos americanos cuando vinieron aquí por primera vez, saquear es lo que mejor se te da. Lo hemos aprendido de ti. Aprendimos la violencia de ti. La violencia es lo que hemos aprendido de ti. Así que si quieres que hagamos las cosas mejor, entonces, ¡qué coño!, hazlo tú mejor.

NERMEEN SHAIKH: Esa era la activista Tamika Mallory hablando en Minneapolis este fin de semana.