“Regresa a tu búnker”, responde la alcaldesa de Seattle tras críticas de Trump sobre manejo de las protestas

11-06-20.-La ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, está siendo una de las más afectadas por las protestas por la muerte de George Floyd. Los disturbios se han sucedido a lo largo de los últimos días.Trump aseguró sin ofrecer pruebas que la alcaldesa Jenny Durkan y el gobernador de Washington, Jay Inslee, permitieron que “terroristas nacionales” tomaran Seattle durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd.El mandatario estdounidense envió un mensaje directo a la alcaldesa de la ciudad."El Gobernador radical de izquierda, Jay Inslee y la alcaldesa de Seattle están siendo burlados a un nivel que nuestro gran país nunca ha visto antes.. Retira tu ciudad AHORA. Si no lo haces, lo haré yo. Esto no es un juego. Estos feos anarquistas deben ser detenidos INMEDIATAMENTE. ¡MUÉVETE RÁPIDO!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.La alcaldesa Jenny Durkan no tardó en responder al presidente a través de la misma red social: "Haz que todos estemos seguros. "Regresa a tu búnker".Su frase se burla de la manera como el presidente se refugió en un búnker debajo de la Casa Blanca cuando arreciaron las manifestaciones en Washington DC. Por otro, parafrasea la ofensa hacia los inmigrantes de “regresa a tu país” que a menudo sueltan los simpatizantes de Trump.