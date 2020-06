(VIDEO) Chile: Con un sistema de salud colapsado las protestas en los barrios se multiplican

10.06.20 - Este lunes se desataron nuevas movilizaciones en el país, a raíz de la escasez de alimentos e insumos durante la pandemia. Con un sistema de salud colapsado y el contagio masivo del virus, los sectores más vulnerados del pueblo chileno se levantaron nuevamente contra el gobierno de Piñera.Los disturbios de anoche, que se prolongaron hasta la madrugada de hoy, cientos de personas salieron a protestar y levantaron e incendiaron barricadas en varias calles y se produjeron enfrentamientos con carabineros, que arremetieron contra las manifestantes con chorros de agua y gases lacrimógenos.Muchos aseguran que sus familias pasan hambre, porque han quedado sin trabajo en medio de la pandemia, o se ven imposibilitados de salir a buscar el sustento diario a causa del confinamiento obligatorio.Como paliativo, el gobierno lanzó la campaña 'Alimentos para Chile' para entregar cajas con comida para los más pobres, pero esas provisiones no alcanzarán para todos los necesitados, además de que su entrega está prevista por una sola vez, y apenas pueden cubrir las necesidades de una familia durante una semana.Durante las últimas semanas la crisis sanitaria en Chile se agudizó, por lo que se desataron protestas sociales en los barrios más vulnerados. A pesar de la cuarentena, los vecinos se organizaron para reclamar por más insumos sanitarios, y medidas que resuelvan la falta de alimentos. Muchas de estas protestas fueron reprimidas por Carabineros con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.Si bien el presidente Sebastián Piñera tomó la decisión de entregar 2,5 millones de canastas con alimentos a las familias de los barrios vulnerados, estas aún no llegaron, y es incierto cuándo lo van a hacer. En la localidad de Población Santa Rosa de Alto Hospicio, las canastas llegaron en camiones de basura, aunque la medida más eficiente para evitar la propagación del coronavirus sea mantener la higiene.Desde el comienzo de la pandemia, se contabilizaron más de 142 mil contagiados en el país, donde rige una cuarentena estricta con toques de queda nocturnos, con colegios, universidades y fronteras cerradas desde mediados de marzo, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad. Sin embargo, la cuarentena fue aplicada únicamente en los territorios más afectados.La oposición reclamó un comité de emergencia que contemple soluciones como un ingreso ciudadano mínimo de 500 dólares por tres meses, la posibilidad de que se retiren los fondos de pensiones, líneas de crédito para las pymes, subsidios estatales y control de precios.Santiago de Chile es la localidad más afectada, y su sistema de salud está al borde del colapso. Por otro lado, en los últimos días se cambió la forma de contabilizar los decesos, por lo que las cifras oficiales se encuentran desfasadas.Con información de Prensa latina / Notas Periodismo Popular