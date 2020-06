(VIDEO) EEUU sobrepasó los dos millones de contagios por Covid-19

09.06.20 - Estados Unidos sobrepasó este lunes 8 junio 2020 la cifra de dos millones de personas contagiados con el Covid-19 y llegó a los 113.061 decesos desde el inicio de la pandemia, así lo reseñó un sitio de estadísticas mundiales en tiempo real Worldometer.Según datos difundidos por la Universidad Johns Hopkins, la nación registró 450 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta la fecha es la cifra más baja en aproximadamente dos meses.A fines de marzo se se dio a conocer por primera vez un número de muertes superior a 500 en EE.UU. Para mediados de abril, la cifra diaria de fallecimientos llegó a superar los 3.000.En las últimas dos semanas, la cifra de muertos ha bajado varias veces del umbral de los 1.000. Pero el aumento en el número de infectados se ha mantenido en alrededor de 20.000 al día.Las autoridades esperan que la baja en la cifra de decesos se mantenga en los próximos días, ya que los datos recopilados por la universidad con sede en Baltimore tienden a disminuir cuando termina el fin de semana debido a la forma en que las autoridades locales informan los balances.El estado de Nueva York es la entidad más afectada al registrar 378.799 casos confirmados y 30.417 fallecidos, una cifra solo por debajo del Reino Unido, Brasil e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 21.877 personas.A Nueva York le siguen Nueva Jersey con 164.497 casos confirmados y 12.214 fallecidos, Massachusetts con 103.626 contagios y 7.353 decesos y Pensilvania, que ha reportado 80.339 positivos por coronavirus y 5.953 muertos.Otros estados con un gran número de fallecidos son Illinois con 5.924, Michigan con 5.895, California con 4.641 y Connecticut, con 4.084.El estado de California es el que reporta un mayor número de contagios diarios en todo el país y es el tercero en casos con 131.484, por detrás de Nueva Jersey.Actualmente EE.UU. se mantiene como el epicentro de la pandemia, seguido por Reino Unido (40 mil 597 y 287 mil 399, respectivamente); y en América por Brasil (37.312 fallecidos y 710.887 infectados).Coronavirus y protestas en EEUU prevén repunte de contagios.Expertos de salud temen que los portadores asintomáticos del coronavirus puedan infectar a otros durante las protestas. En estas manifestaciones, las personas caminan hombro con hombro, muchas de ellas sin mascarillas, y gritando y entonando consignas. El virus se esparce por medio de gotas microscópicas que viajan en el aire cuando las personas tosen, estornudan, cantan o hablan.“No hay duda de que, cuando hay cientos o miles de personas juntas una al lado de otra, cuando tenemos este virus en las calles… eso no es saludable”, dijo el gobernador de Maryland Larry Hogan el domingo al programa “State of the Union” de CNN.Con información de TeleSUR / Agencias