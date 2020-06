(VIDEO) OMS solicitó al gobierno brasileño transparencia sobre datos de Coronavirus y fijó plazo para su entrega

08.06.20 - La Fiscalía de Brasil dio un plazo de 72 horas al Gobierno para que explique las alteración de los datos en los reportes de la pandemia.El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, pidió a Brasil "transparencia" al ser consultado en rueda de prensa sobre los recientes intentos del Gobierno de maquillar los números de víctimas y contagiados del nuevo coronavirus.'Es muy importante que haya transparencia consistente' en las estadísticas del gobierno sobre la Covid-19, declaró Michael Ryan, director de la OMS.Ryan insistió en que 'podamos contar con nuestros socios en Brasil para que nos pasen esa información, y lo que es más importante, se la pasen a sus ciudadanos; ellos necesitan saber lo que está pasando', apuntó el director del organismo.El Ministerio de Salud modificó este lunes el número de difuntos e infecciones por el coronavirus tras dar a conocer el domingo de dos balances con cifras discordantes.Los responsables de salud anunciaron que corrigieron los datos divulgados sobre contagios y fallecidos por Covid-19 el último domingo.Responsables del ministerio de Salud dijeron que había que recontar el número de víctimas, y ahora los boletines diarios ya no incluyen el número total de fallecidos ni el desglose del aumento por estados, sino solamente el número de muertes y contagios que se registra cada día.De acuerdo con el texto, Brasil contabilizó hasta el domingo 18 mil 912 contagiados y 525 nuevas muertes, con lo que acumulaba 691 mil 758 casos positivos y 36 mil 455 pérdidas humanas.En este sentido, la Fiscalía dio un plazo de 72 horas al gobierno para que explique las alteración de los datos en los reportes de la pandemia.El presidente Jair Bolsonaro informó que la decisión de no mostrar el total de expiraciones acumuladas por la Covid-19 busca 'evitar el subregistro y las inconsistencias', así como evitar que los dígitos se muestren en 'el horario estelar de las noticias'.Ante los hechos, la Defensoría Pública presentó ante los tribunales de Sao Paulo una petición para que el Ejecutivo presente los datos. Además varios diputados advirtieron de que no descartan acciones ante el Supremo Tribunal Federal.Brasil, que ya es el tercer país con más fallecidos en la pandemia y cuya curva de contagios sigue en ascenso, anunció que se quiere retirar de la OMS y, ante la evidente manipulación del gobierno en sus cifras, éstas ya no hace parte del centro de información del Covid de la Universidad Johns Hokpins.Con información de agencias.