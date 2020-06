Editor del New York Times renuncia por polémico artículo que llama al uso de fuerza militar en EEUU

08.06.20 - El editor de la página editorial del New York Times, James Bennet, renunció este domingo debido a un controvertido artículo de opinión publicado el miércoles pasado, del senador republicano Tom Cotton, en el cual abogaba por el uso del repliegue militar contra la protestas populares antirracistas en Estados Unidos (EEUU).



El artículo del senador republicano, titulado Enviar las tropas, publicado el domingo por la noche en el sitio web del Times, abogó por el despliegue de los militares en Estados Unidos para ayudar a responder a la violencia y el caos que estallaron en las protestas por el asesinato bajo custodia policial, el 25 de mayo pasado, del hombre negro George Floyd, en Minneapolis.



De acuerdo con el artículo, el editor del periódico, AG Sulzberger, dijo que tanto él como Bennet "concluyeron que James no podría liderar al equipo a través de la próxima etapa de cambio requerida", reseña Xinhua.



La publicación recibió críticas generalizadas por considerar que ponía en peligro a los afroamericanos, ya que muchos creen que la presencia de la fuerza militar provocaría una escalada de tensiones.



Por su parte, más de 800 miembros del personal del Times firmaron una carta de protesta a los editores senior y a los ejecutivos de la compañía, con el argumento de que el artículo de Cotton contiene información errónea, especialmente por su descripción de "antifa".



El viernes pasado se agregó una larga nota al artículo de opinión en el sitio web del Times, que decía "el ensayo no cumplió con nuestros estándares y no debería haber sido publicado".



"Por ejemplo, la pieza publicada presenta como hechos afirmaciones sobre el papel de 'cuadros de radicales de izquierda como antifa'; de hecho, esas acusaciones no han sido fundamentadas y han sido ampliamente cuestionadas", dice la nota.



También señala que el tono del artículo de opinión es "innecesariamente duro y no alcanza el enfoque reflexivo que promueve un debate útil".



Bennet señaló en una reunión de personal el viernes que no había leído el ensayo antes de que fuera publicado y se disculpó por el artículo de opinión, informó el Times.



El ayudante de Bennet, James Dao, está siendo reasignado a la redacción del periódico.



Cotton retuiteó el domingo un artículo del Times sobre la renuncia de Bennet, en el cual comentó que era "falso y ofensivo".



"Solicité el uso de la fuerza militar como respaldo, solo si la policía está abrumada para detener los disturbios, no para ser utilizada contra los manifestantes", argumentó en el tuit.



Esta no fue la primera vez que un importante periódico estadounidense ha sido objeto de críticas debido a los controvertidos Op-Eds este año. Un artículo de opinión titulado China es el verdadero hombre enfermo de Asia, publicado el 3 de febrero pasado en The Wall Street Journal (WSJ) generó fuertes críticas, ya que el titular fue considerado igual a un insulto racial que hirió los sentimientos de los chinos en todo el mundo cuando el país estaba en una dura batalla contra el coronavirus.



A pesar de las protestas del gobierno chino, de miles de lectores y docenas de su propio personal, el WSJ se negó a disculparse.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)