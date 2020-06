(VIDEOS) Derribadas estatuas de esclavistas y racistas en Bélgica e Inglaterra en protestas contra el racismo

A un busto de Leopoldo II en la ciudad de Ghent, Bélgica, manifestantes contra el racismo le colocaron una mordaza ensangrentada para protestar su legado de genocidio en El Congo. Credito: Twitter: Belgian Youth Against Racism

7 de junio de 2020.- Manifestantes en distintas ciudades de Bélgica y el Reino Unido, tomaron las calles para pronunciarse contra el racismo y el colonialismo en esos países y en solidaridad con las protestas que sacuden al mundo tras el asesinato en Estados Unidos del afro-estadounidense George Floyd a manos de la policia de Minneapolis.

Los manifestantes expresaron su rechazo a la presencia de monumentos a figuras como el Rey Leopoldo II, quien representa el legado colonialista y racista de Bélgica, responsable del genocidio en el Estado Libre del Congo, hoy República Democrática del Congo, ocurrido entre 1885 y 1908, en el que fueron exterminadas unos 10 millones de personas.

Manifestantes en la ciudad británica de Bristol derribaron la estatua del esclavista Edward Colston. Colston era miembro de la Royal African Company en el siglo 17, que se estima transportó unos 80,000 africanos a América como esclavos. Después de que la estatua del esclavista fue derribada, la misma fue arrastrada por las calles de la ciudad y arrojada a las aguas del puerto. La estatua de bronce en honor a Colston fue erguida en 1895.

En Bruselas, unos 10,000 manifestantes marcharon pacificamente y al grito de "¡asesino!" tomaron una estatua de Leopoldo II e izaron la bandera de la República Democrática de El Congo.

"Yo he vivido en Bruselas toda mi vida y he experimentado de primera mano la discriminación y la violencia policial en contra de las personas de color. No es solo un problema en los Estados Unidos," dijo uno de los manifestantes.

En Antwerp, lo manifestantes incendiaron una estatua de Leopoldo II el pasado miércoles y hoy domingo nuevamente tomaron las calles. La manifestación organizada por Jóvenes Belgas Contra el Racismo, se congregó alrededor de una estatua del Rey Alberto I, bajo cuyo reinado se consolidó el establecimiento del Congo Belga como colonia, tras haber sido administrado como propiedad privada de Leopoldo II. Tras los discursos, los manifestantes aplaudieron la rebelión mundial contra el racismo durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo durante el cual el policía Derek Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de George Floyd hasta matarlo. La masiva estatua de Alberto I no fue derribada.

En la ciudad de Ghent, unos 1000 manifestantes salieron a las calles y le colocaron una mordaza a un busto de Leopoldo II, la cual fue bañada en pintura roja, simbolizando la sangre derramada por el infame personaje. Igualmente, le fue escrita la frase "I can’t breathe" ("No puedo respirar"), la última frase pronunciada por George Floyd antes de su brutal asesinato.

No es la primera vez que en esa ciudad protestan contra la presencia del busto. A pesar de la oposición de muchos en la ciudad, el gobierno local se ha negado a retirarlo. Tras unas protestas en 2019, le fue colocado un aviso que reza "El ayuntamiento lamenta las numerosas víctimas congoleñas que murieron durante el Estado Libre", pero no la retiraron.

Si bien muchos en Bélgica reconocen el oscuro pasado de Leopoldo II, hasta ahora no ha habido contundencia en cuanto a medidas oficiales de repudio a sus acciones.

El pasado lunes, manifestantes comenzaron a circular un petitorio para eliminar todas las estatuas en su honor de la ciudad de Bruselas.

En varias ciudades de EEUU, manifestantes también han tumbado estatuas de esclavistas o han exigido que sean removidas. En Montgomery, Alabama, fue derribada una estatua del general Robert E. Lee, quien lideró el ejercito confederado en la guerra civil de EEUU, con el fin de preservar la esclavitud en ese país.