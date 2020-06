Gobierno de EEUU obliga a la cadena hotelera Marriott cesar operaciones en Cuba

Credito: Web

06-06-20.-El Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a Marriott que no le renovará la licencia para operar en Cuba, lo que obliga al gigante hotelero a cerrar sus operaciones en la isla, anunciaron este viernes fuentes de la empresa.





"El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notificó a Marriott International que debemos cerrar nuestra operación del Four Points Sheraton en La Habana (Cuba), antes del 31 de agosto, informó la directora de comunicación de la compañía para América Latina y el Caribe, Kerstin Sachl.



Según la portavoz, la orden, que supone el cierre del único bastión hotelero de EEUU en Cuba, ejemplo del acercamiento llevado a cabo en la anterior Administración de Barack Obama, supone también la suspensión de cualquier plan de abrir nuevos hoteles en la isla.



"Ingresamos al mercado cubano en 2016, con permiso del gobierno de EEUU Nuestra licencia de operación fue revisada y renovada en 2018. Recientemente recibimos un aviso de que la licencia emitida por el Gobierno no se renovará, lo que obliga a Marriott a suspender sus operaciones en Cuba", dijo Sachl.



La portavoz aseguró que la cadena hotelera "continúa creyendo que Cuba es un destino que los viajeros, incluidos los estadounidenses, desean visitar, por lo que espera reabrir en Cuba si el Gobierno de EEUU nos da permiso para volver a hacer negocios allí".



Desde el Departamento del Tesoro de EEUU, un portavoz que pidió el anonimato, subrayó en un correo enviado a Efe que no "comenta casos específicos pero insistió en que la Administración del presidente Donald Trump ha sido clara en sus esfuerzos continuados para restringir el enriquecimiento del régimen Castro, cuyos servicios militares y de seguridad usan los ingresos del control de la industria de turismo cubana para oprimir a su propio pueblo".



Cabe recordar que el pasado mes de junio de 2019 el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump endureciólas sanciones contra Cuba, prohibiendo los viajes educativos grupales de estadounidenses a la isla caribeña, así como la exportación de barcos y aviones privados desde Estados Unidos.



Estados Unidos aplica desde 1962 un bloqueo económico contra Cuba con el fin de forzar un cambio de régimen, y ha endurecido las medidas contra la isla desde la llegada de Trump al poder, borrando el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama.



*Con información de Efe