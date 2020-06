La OMS recomienda: Usen mascarillas (tapabocas) donde no haya distanciamiento social

Mascarillas (Tapabocas) referencial Credito: Archivo

05 de Junio - La Organización Mundial de la Salud ampliará la recomendación para el uso de mascarillas durante la pandemia de coronavirus y dijo este viernes que ahora aconseja que en áreas en donde se esté propagando el virus, las personas deben usar mascarillas de tela cuando no sea posible el distanciamiento social, como en el transporte público y tiendas.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que las personas mayores a 60 años o con enfermedades subyacentes también deberían utilizar mascarillas cuando no puedan mantener distanciamiento social. La OMS previamente había recomendado que sólo los trabajadores de salud, personas con COVID-19 y sus cuidadores usaran mascarillas médicas debido a la escasez de suministros.



Durante una rueda de prensa sobre las recomendaciones revisadas, Tedros agregó que las “mascarillas por sí solas no te protegerán del COVID-19”, y enfatizó la importancia del lavado de manos, distanciamiento social y otras estrategias para prevenir la infección.



La OMS también amplió sus recomendaciones de uso de mascarillas para especificar que los trabajadores de salud en áreas en donde el virus se esté propagando libremente, siempre deben utilizar mascarillas al interior de instalaciones médicas. Los médicos que trabajan en los pabellones de cardiología, por ejemplo, deben usar mascarillas médicas incluso si sus instalaciones no tienen pacientes con coronavirus de los que se tenga conocimiento, dijo Tedros.



Maria Van Kerkhove, directora técnica de COVID-19 en la OMS, dijo que las recomendaciones actualizadas estaban basadas en nueva investigación comisionada por la agencia.



Otras agencias de salud, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, han recomendado desde hace algún tiempo que el público en general utilice mascarillas o caretas para contener la propagación del coronavirus. Las autoridades británicas dijeron esta semana que será obligatorio usar mascarillas en el metro y otros medios de transporte masivo.



April Baller, experta en control de infecciones de la OMS, dijo que las mascarillas recomendadas para el público en general son las de tela que pueden hacerse en casa. Agregó que parte del motivo por el cual se recomendaba el uso de mascarillas era la cada vez mayor evidencia de que el COVID-19 puede propagarse por personas antes de manifestar síntomas.



La OMS previamente afirmaba que no se creía que la transmisión de personas sin síntomas fuera un importante impulsor en la pandemia del coronavirus.



“Lo que (las mascarillas) hacen es que previenen que una persona que probablemente tenga la enfermedad la transmita a otr@s personas, dijo Baller.