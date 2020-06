Obama, Bush, Clinton y Carter acusan a Trump de querer dividir a EEUU

Credito: Web

05-06-20.-Obama, Bush, Clinton y Carter han criticado la respuesta del Gobierno a las protestas desencadenadas tras la muerte de George Floyd



Todos contra Donald Trump. Al presidente de Estados Unidos le están lloviendo las críticas por su manejo de las protestas contra la brutalidad policial y por su falta de empatía con las víctimas. Críticas que le llueven tanto de la oposición como desde su propio partido, de líderes sociales y religiosos, y también de los cuatro ex presidentes vivos. Todos en su mayoría coinciden en que su estrategia de mano dura, con la amenaza de movilizar el Ejército y su descalificación de la protesta, igualando a manifestantes con vándalos y saqueadores, es errónea.



Jimmy Carter (1976-1981) es el último de los cuatro ex presidentes vivos en criticar la violenta represión policial contra los manifestantes durante las protestas por la muerte de George Floyd y ha advertido de que las injusticias raciales "socavan" la democracia estadounidense. "Necesitamos un gobierno tan bueno como su gente y somos mejores que esto", ha sentenciado Carter, de 95 años, en un comunicado.



En un mensaje a la nación, el expresidente Barack Obama (2008-2016) pidió a todos los alcaldes de Estados Unidos revisar sus "políticas sobre el uso de la fuerza", comprometerse a poner en marcha reformas y ha querido mandar un mensaje directo a la población afroamericana del país: "Quiero que sepan que sus vidas importan, que sus sueños importan. Cuando vuelvo a casa y miro a mis hijas, Sasha y Malia, y a mis sobrinos, veo ese potencial sin límites que sigue floreciendo", afirmó.



El expresidente republicano George W. Bush (2000-2008) instó a escuchar a los afroamericanos y a "examinar nuestros trágicos fracasos". "Aquellos que se disponen a silenciar esas voces no entienden el significado de Estados Unidos", afirmó. Bush explicó que no había querido hablar hasta ahora "porque no es momento de dar lecciones" sino que "es momento de escuchar" por qué "muchos afroamericanos, en especial los jóvenes, son acosados y amenazados en su propio país".



Bill Clinton (1992-2000) también se ha pronunciado sobre la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo. En un comunicado aseguró que: "Nadie merece morir como George Floyd. Y la verdad es que si eres blanco en Estados Unidos, es probable que no te ocurra".El expresidente también se ha preguntado. "Si George Floyd hubiera sido blanco, esposado y tirado en el suelo, ¿estaría vivo hoy?. ¿Por qué sigue sucediendo esto?. ¿Qué podemos hacer para garantizar que cada comunidad tenga el departamento de policía que necesita y merece?".



El exsecretario de Defensa de Estados Unidos James Mattis, que dimitió en diciembre por sus diferencias con la Casa Blanca sobre la política a seguir en Siria, también acusó al presidente de intentar "dividir" al país en plena ola de protestas por la muerte de Floyd. "Donald Trump es el primer presidente que conozco que no intenta unir a la población estadounidense y ni siquiera finge intentarlo. En cambio, intenta dividirnos", afirmó Mattis, en una declaración recogida por la revista The Atlantic.



Las palabras de Mattis se suman a las pronunciadas por el actual jefe del Pentágono, Mark Esper, que descartó el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas tras varios mensajes lanzados por Trump, que ha reclamado a las administraciones locales y estatales contundencia frente a los manifestantes.