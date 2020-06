(VIDEO) Protestas y disturbios en México por muerte de joven detenido por la policía al no llevar tapabocas

04-06-20.-Las redes sociales se inundaron en las últimas horas de mensajes condenando los hechos, sucedidos hace un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGiovanni, emulando la protesta en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.El caso de un joven fallecido tras ser arrestado violentamente por policías municipales en el estado mexicano de Jalisco por no llevar cubrebocas, de uso obligatorio por la pandemia, ha levantado este jueves (04.06.2020) indignación en todo el país.Un video difundido en redes muestra el arresto violento de Giovanni López, un albañil de 30 años, el pasado 4 de mayo al no llevar mascarillas mientras transitaba por la calle.Frente a algunos de los familiares del joven, una decena de policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos –a unos 40 kilómetros de Guadalajara, capital de Jalisco– lo esposaron de manera agresiva y se lo llevaron a la comisaría.La familia aseguró que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que fue trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día.Señalaron que cuando el Servicio Médico Forense les entregó el cuerpo constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro con arma de fuego en la pierna izquierda.La Fiscalía de la entidad se pronunció este miércoles por la noche acerca del caso y señaló que la detención no fue motivada por el uso de cubrebocas sino porque López "se puso violento" y los policías tuvieron que llevarlo a la comisaría.Denuncias de la familiaPor su parte, Christian López, hermano del fallecido, aseguró al medio LatinUs que el pasado 4 de mayo policías de la zona "llegaron a hacer una redada de levantar (detener) gente que no trajera cubrebocas". "A mi hermano lo agarraron como diez policías, a mí también, pero yo me alcancé a zafar y a él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando ahí", dijo el testigo, quien grabó un video del arresto que ha sido compartido en redes sociales.En la grabación se escucha a una mujer decir: "no lo pueden subir (a la patrulla) porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae cubrebocas?". La familia denunció que el alcalde local, Eduardo Cervantes, les ofreció 200.000 pesos (unos 9.000 dólares) por no difundir el video, lo que éste negó.Cineasta Del Toro pide justiciaEl director Guillermo del Toro expresó en redes sociales su rechazo por el fallecimiento del joven Giovanni López. "A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido –la locura absoluta– es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública", escribió el director en su cuenta de Twitter.*Con información de DW-EFE-AFP