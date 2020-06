(VIDEO) Chile: Hospitales se encuentran cercanos al colpaso con más de 4 mil casos de COVID-19 por día

05.06.20 - En las últimas 24 horas hubo 81 nuevos muertos por el coronavirus en Chile. Es el tercer día consecutivo en que el país supera la barrera de las 80 muertes. Además el gobierno informó 4 mil nuevos contagios y se acerca a los 120 mil.Según un informe realizado por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) y la Universidad Finis Terrae, las unidades de pacientes críticos tienen una ocupación del 88% y en la Región Metropolitana de un 98%, lo que ha llevado a implementar diversos planes para mejorar el aprovechamiento de los espacios. Esas estadísticas, además, reflejan el panorama que se ha visto en varios centros asistenciales: filas de ambulancias estacionadas afuera de las entradas de los hospitales y a la espera que se liberen cupos para la atención de los pacientes.La situación sanitaria es alarmante en el país trasandino. Los hospitales públicos y privados están llegando al límite de su capacidad debido a la gran cantidad de internados. Las camas de terapia intensiva están completas en un 98 por ciento en la capital, confirmó un portavoz del Ministerio de Salud. En paralelo la asociación civil Espacio Público denunció que el gobierno no reportó 712 muertes por coronavirus. El ministro de Salud Jaime Mañalich descalificó esa información. En plena pandemia el presidente Sebastián Piñera cambió de lugar a tres ministros.Hospitales desbordadosAgobiado por el rápido avance de la pandemia y las alertas sobre el colapso total que sufrirá en los próximos días la red asistencial de Santiago , el sistema de salud chileno enfrenta la emergencia del coronavirus con medidas extremas. Diversos centros asistenciales debieron ampliar su infraestructura con la reconversión de sus espacios y la instalación de carpas de atención en sus patios y hasta en las calles aledañas .Chile se mantiene entre los países más afectados por la pandemia en América Latina. En las últimas 24 horas se contabilizaron 4.664 nuevos casos, con lo que el total llegó a 118.292. Los hospitales tanto públicos como privados están llegando a su límite de capacidad. Tal es el caso del Hospital Clínico de la Universidad Católica, un centro privado,ubicado en la comuna de Santiago Centro. Fuentes médicas indicaron que están atravesando momentos críticos. “Los pacientes llegan y llegan, pero no hay cómo sacarlos”, informó un médico. Además sostuvo que en los últimos días quisieron trasladar enfermos a Espacio Riesco, un centro de eventos convertido en hospital transitorio. Sin embargo no pudieron efectuar las derivaciones. “Nos exigen que los pacientes tengan más de 10 días de evolución para concretar esa acción”, informó el médico. Los nuevos casos que llegan tiene que quedarse en las salas de Urgencias ante la falta de camas.La Clínica Santa María, ubicada en el sector de Providencia, levantó un toldo en su ingreso y la Clínicas Las Condes, una de las más exclusivas de Santiago, ha duplicado su capacidad de camas de atención críticas, intermedias y médico-quirúrgicas. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile también se trabaja intensamente para crear reconvertir los espacios y habilitar 25 nuevas camas. La idea del gobierno, según informó el diario La Tercera , es llegar a 3997 camas con ventilación mecánica al 15 de junio y a 4197 al 30 de junio.La misma situación extrema se repite en la sede del Hospital de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, una comuna acaudalada de la capital. Allí los pacientes que no presentan gravedad no tienen dónde quedar en observación o con el tratamiento correspondiente. Otro caso es el del Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia. En este barrio las personas denunciaron que sus familiares enfermos no recibieron los tratos médicos adecuados.Martiza Guevara informó que su padre de 80 años fue hospitalizado con problemas respiratorios debido al virus. “Lo tuvieron cuatro días en las carpas dispuestas para la emergencia”, sostuvo Guevara. Según la mujer esa situación provocó que su cuadro se agrave mucho más, hasta que finalmente lo trasladaron a una sala. “El médico nos dijo que mi papá no era prioridad para un respirador”, dijo Guevara. El hombre finalmente falleció por coronavirus. Hasta la jornada del jueves había 1.496 personas en unidades de terapia intensiva, informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. De ese total 1.261 están conectados a ventilación mecánica y 354 en condición grave.Con información de Página 12