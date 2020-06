(VIDEO) Colombia: cadáveres de COVID-19 se acumulan en casas de Cartagena

03.06.20 - La emergencia sanitaria que ha generado el COVID-19 —y el consecuente colapso de los sistemas de salud— ha colmado de cadáveres las calles de Ecuador; ha atiborrado los cementerios de Brasil y ha llenado de muertos las casas y clínicas cartagineses. Pasan más de 24 horas antes de que los levanten; algunas veces permanecen en las casas sin bolsa.El periódico colombiano El Tiempo ejemplifica la situación con el caso de Miguel Ángel Yepes, de 68 años, que tenía COVID-19 y murió en la madrugada del 31 de mayo en el barrio Zaragocilla; lo recogieron a las 20:00 del 1 de junio.Inmediatamente después de su fallecimiento, la familia se contactó con la Entidad Promotora de Salud (EPS) correspondiente, pero no logró respuesta, por lo que no pudo conseguir el acta de defunción ni lograr que levantaran el cadáver.Acudió al Centro Regulador de Urgencias de la Ciudad, pero les pedía el acta, así que volvieron a intentar comunicarse con la EPS. Llegaron al otro día, a practicar la prueba de COVID-19."El cuerpo estuvo varias horas más dentro del apartamento sin que ninguna autoridad de la ciudad ni la EPS intervinieran para que fuera retirado", relata El Tiempo.En el barrio San José de los Campanos se dio una situación similar. El cadáver de una mujer adulta mayor también pasó más de 24 horas en el hogar antes de ser retirado."La funeraria Los Olivos y la EPS se tiraron la pelotica [pelota]: que la cremaban, que no, y el cuerpo duró más de 24 horas dentro de la casa, en una bolsa, y nadie asumió la responsabilidad", dijo a El Tiempo el abogado Pedro Manuel Torres.El periódico colombiano señala que la situación cada vez es peor, y que la Personería Distrital ha denunciado que varias clínicas están cremando los cadáveres sin autorización de familiares.Hasta el 3 de junio en Cartagena han muerto unas 150 personas, y hay alrededor de 34.000 casos confirmados de COVID-19 en Colombia.El pasado 31 de mayo, en horas de la tarde, murió Miguel Ángel Yepes, de 68 años, en su apartamento del barrio Zaragocilla.La EPS que lo atendía, Famisanar, no contestó al llamado de los seres queridos para la evaluación del cuerpo sin vida, entonces recurrieron al Centro Regulador de Urgencias de la ciudad (Crue), pero la entidad exigió el acta de defunción para hacer el levantamiento del cadáver.Pero el cuerpo estuvo varias horas más dentro del apartamento sin que ninguna autoridad de la ciudad ni la EPS intervinieran para que fuera retirado.Gracias al clamor de familiares y a las protestas de los vecinos, el cuerpo sin vida de este hombre fue recogido a las 8 de la noche del lunes primero de junio: más de 24 horas después de su fallecimiento.