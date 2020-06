(VIDEO) México: Hallan muerta y sepultada en una fosa clandestina a una diputada del partido de AMLO

03-06-20.-Francis Anel Bueno Sánchez, diputada de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Colima, fue hallada muerta el pasado martes 2 de junio; así lo confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa, realizada este miércoles en el estado de Campeche.AMLO detalló que Anel Bueno fue hallada en una fosa clandestina, y que por el caso, ya hay personas detenidas.“Quiero aprovechar desde ahora para expresar mis condolencias a los familiares de la legisladora de Colima que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina... Fue algo muy lamentable”, dijo López Obrador en una rueda de prensa en Campeche, en el sureste mexicano.“La investigación sobre el asesinato de la legisladora está a cargo de la fiscalía del estado y ellos son los que están informando y hay participación del gobierno federal, pero todavía no sabemos sobre las causas. Lo único es que hay un detenido y que ya hay una declaración culpando a los responsables”, agregó López Obrador sin entrar en más detalles.Extraoficialmente se habló de que Anel Bueno fue secuestrada, sin embargo, las autoridades de la entidad no emitieron comunicado alguno.Fue hasta el 14 de mayo que compañeros de bancada, en compañía de la madre de la diputada, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer el caso y pedirle a las autoridades estatales agilizar las investigaciones.En esa rueda de prensa se informó que, el 9 de mayo, se solicitó a la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) emitir una Alerta Alba, ficha con la que pretendían hacer más rápida su localización, pero esta petición no fue escuchada, por lo que la madre de Anel Bueno nuevamente realizó la solicitud el 13 de mayo.Poco después de que la madre de la diputada saliera a hablar con los medios de comunicación de la desaparición de su hija, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, publicó un mensaje en sus redes sociales donde aseguró que las autoridades de la entidad se encontraban investigando el caso, mismo que no había sido difundido a petición de la FGE, por seguridad de Anel Bueno.La familia de la diputada colimense había solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).