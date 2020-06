China prohíbe consumo de perros, gatos y otros animales

Credito: LVE

03-06-20.-Tras la pandemia de coronavirus, la cual algunos aseguran surgió en China por consumir murciélago sin que haya sido reconocido de manera oficial, en este país prohibieron comer ciertos animales; el gobierno ha establecido que ya no podrán alimentarse con perros y gatos y otros especímenes, como serpientes y lagartos.



Shenzhen, una ciudad en China, anunció que a partir de mayo comenzó la prohibición de comer estos animales domésticos (perros y gatos), por lo que no se debe criar con este fin, según reportó la agencia de noticias AFP.



Tampoco se podrá comercializar ni consumir animales salvajes, ya que no es considerado ganado; de esta manera no podrán comer serpientes y lagartos, aunque sí tortugas y sapos. China tenía en su gastronomía platillos en base a carne de perro, gato, rata, mierciélago, pero ya no más, al menos con lo estipulado recién, ya que fue el país señalado como culpable de la aparición del virus.



Liu Jianping, miembro de la Oficina de Seguridad Alimentaria del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Shenzhen, indicó que no hay pruebas de que los animales salvajes sean más nutritivos que los domésticos.



China tiene una estadística de que cada año sacrifican a 10 millones de perro y 4 millones de gatos para consumo humano, según información de Humane Society International en un comunicado.



El Ministerio de Agricultura de China publicó un catálogo de especies que pueden ser criadas para su consumo. Así también, el Ministerio aclaró que los perros deben ser sólo animales de compañía, ayudantes de rescate o acompañantes de invidentes.



Según el comunicado , durante el proceso de recepción de solicitudes y opiniones establecido por las autoridades, la mayoría de personas que se pronunciaron al respecto ante el Ministerio consideraban que los perros no debían ser incluidos en el listado de ganado, reseñó la agencia Efe.



La organización animalista Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) calificó la decisión de “paso monumental en la dirección correcta”, aunque reclama que las cuatro especies “especiales” anteriormente citadas sean excluidas también del Catálogo.



Asimismo, reclaman al Gobierno chino que “haga más para hacer frente a los abusos más básicos contra los animales en China, incluyendo la promulgación de sus primeras leyes de bienestar animal”.