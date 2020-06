Lula responsabiliza a Bolsonaro por muertes de Covid-19 en Brasil

Lula y Bolsonaro Credito: Archivo

3 de junio de 2020.- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva responsabilizó al mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro de la calamidad sanitaria por la Covid-19 que cobró hasta hoy en Brasil más de 31 mil muertes y cerca de 600 mil contagios.



"(Bolsonaro) ha cometido muchos crímenes de irresponsabilidad y creo que ya merece ser castigado por ello", declaró Lula a la televisora CNN Internacional por cámara web desde su casa en las afueras de Sao Paulo.



Insistió en que el exmilitar merece un juicio político por un manejo irresponsable y negligente de la crisis del coronavirus y el colapso económico del país.



Brasil está viviendo una profunda crisis de salud, una económica y otra de irresponsabilidad por parte del presidente de la República, denunció.



Describió a Bolsonaro como el peor líder de la historia de Brasil y abogó por la apertura de un proceso de impeachment contra el gobernante.



'Hoy en día hay 35 peticiones de destitución en el Congreso Nacional. En algún momento el presidente de la Cámara de Diputados (Rodrigo Maia) tendrá que elegir un proyecto para votar', aseveró el fundador del Partido de los Trabajadores.



Comentó que Bolsonaro 'no cree en la pandemia' y 'no le preocupa la cantidad de personas que muere' en el país.



Sobre la escena política, cuestionó el final del mandato del excapitán del Ejército. 'Resulta difícil para la sociedad brasileña apoyar a Bolsonaro hasta el 2022 si el clima económico sigue como está, si el desempleo sigue como está y si la pobreza sigue aumentando como está', remarcó.



Criticó los actos del jefe de Estado brasileño en alineación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



'Bolsonaro ya se las arregló para luchar contra todos para complacer al presidente Trump. Lo más grave es que no tienen respeto por las instituciones, por lo que él y Trump son muy similares', apuntó.



Lula dejó entrever que su carrera política había terminado, incluso si ganase la apelación contra su condena, aunque no descartó la posibilidad de volver a la carrera por la presidencia.



Cuando se le preguntó si lanzaría una campaña en 2022, respondió que para entonces tendría 77 años. 'Me contentaré con apoyar a un candidato', subrayó.