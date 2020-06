(VIDEO) Brasil: Manifestaciones contra Bolsonaro llevan discursos antifascistas a varias ciudades

01.05.20 - Varias manifestaciones a favor de la democracia y contra el presidente Jair Bolsonaro se reunieron en diversas capitales del país. Ciudades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, San Pablo, Curitiba, Belo Horizonte y Vitoria fueron el escenario de aglomeraciones convocadas por hinchadas organizadas con el objetivo de mostrar la fuerza de la oposición al gobierno y en contraposición a las manifestaciones que los adeptos al mandatario realizan cada fin de semana.Hinchadas de clubes como Gremio, Inter, San Pablo, Corintians, Palmeiras y Flamengo se autoconvocaron a través de redes sociales con banderas a favor de la democracia y antifascistas, vestidos con camisetas negras y blancas. En San Pablo y Río de Janeiro se registraron incidentes debido a enfrentamientos entre éstos grupos y manifestantes bolsonaristas, quienes se reúnen desde el inicio del aislamiento bajo consignas anti democráticas, cargando carteles y banderas contra el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) y exigiendo intervención militar con Bolsonaro en el poder.En San Pablo hinchas de Corintians, San Pablo y Palmeiras se concentraron después del mediodía frente al museo de Arte. El enfrentamiento comenzó luego de que los dos grupos se encontraron y, según afirman testigos, tras provocaciones por parte de los segudores del presidente. Una vez comenzada la confrontación, la Policía Militar que vigilaba de cerca ambos grupos, se dispuso a separar las peleas con gases lacrimógenos, aunque una vez dispersados continuó reprimiendo a quienes se encontraban del lado de la democracia.En Río de Janeiro también se registraron incidentes. En menor número que en San Pablo, hinchas de Flamengo y Fluminense que se hicieron presentes en la Avenida Atlántica a la altura de Copacabana con carteles a favor de la democracia, donde también se encontraban las protestas a favor de Bolsonaro. Divididos por un cordón policial, desde ambos lados se escucharon insultos y la policía comenzó a reprimir a los hinchas, quienes se dispersaron rápidamente.Del lado de los bolsonaristas, el diputado federal, Daniel Silveira, usó sus redes sociales para mostrar el cruce de palabras con manifestantes antifascistas y luego publicó un video donde aseguró que en las marchas a favor del jefe de Estado hay muchos policías de civil y que esperaba que pronto algún opositor termine con un disparo en el pecho.Estas expresiones antifascistas comenzaron a autoconvocarse por redes sociales ante el estupor causado tanto por los atropellos del presidente como por las movilizaciones antidemocráticas que se reúnen cada domingo. En Brasilia, el grupo “300 de Brasil”, comandado por la ex feminista Sara Giromini (Sara Winter en redes sociales) llegó a acampar en la Plaza de los Tres Poderes en apoyo al mandatario. Este sábado, el grupo realizó una marcha de antorchas y máscaras que llegó hasta el edificio del STF cantando consignas antidemocráticas.Investigaciones sobre fake newsEl discurso se radicalizó en la última semana de mayo, luego que la Policía Federal al mando del ministro, Alexandre de Moraes, realizara varias búsquedas en domicilios de empresarios y bloggeros bolsonaristas en el marco de las investigaciones por el financiamiento y diseminación de noticias falsas. Entre los blancos de las operaciones estuvieron Sara Giromini, Luciano Hang (dueño de la cadena Havan) y Allan Dos Santos (dueño del blog Terça Livre), entre otros.En la búsqueda, comandada por la Policía Federal (PF), fueron secuestrados computadoras y celulares. Además, de Moraes solicitó la abertura del sigilo bancario de los empresarios investigados hasta julio de 2018, lo cual incluye el período electoral en el cual se denunciaron disparos en masa de whatsapp con noticias falsas difamando a los candidatos opositores al actual presidente.Tras la operación tanto Bolsonaro como su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, declararon que la misma era inconstitucional y que hería la libertad de expresión garantizada por la constitución. “Llegamos al límite” y “están persiguiendo a quienes me apoyan” fueron las palabras presidenciales tras las búsquedas del día martes. Eduardo, por su parte, llegó a declarar que tras los acontecimientos “no es cuestión de si va a haber, sino de cuándo va a ser la ruptura institucional” haciendo clara alusión al golpe militar exigido por los manifestantes bolsonaristas.Por su parte, la ex feminista Sara Giromini publicó en un video en donde amenaza a de Moraes tras la búsqueda de la PF en su casa: “Que pena que él vive en San Pablo, porque si estuviera en Brasilia ya estaría en la puerta de su casa llamándolo para cagarlo a trompadas”. Y prosiguió: “Nunca más vas a tener paz. Vamos a hacer de tu vida un infierno, vamos a descubrir cuales son los lugares que frecuentás, vamos a descubrir quienes son las empleadas domésticas que trabajar para vos, vamos a descubrir todo sobre tu vida y vas a terminar pidiendo para salir. Hoy tomaste la peor decisión de tu vida”.Ante las amenazas del presidente y sus seguidores, que generaron el repudio de gran parte de la sociedad en redes sociales, las hinchadas de los clubes brasileros y militantes de izquierda decidieron salir a las calles para manifestar el repudio al autoritarismo del mandatario, quien éste domingo también se sumó a las movilizaciones a su favor montado a caballo y sin máscara.Al respecto se pronunció también el ministro del STF, Celso de Mello, quien según Globo comparó al Brasil de hoy con la Alemania nazi de Adolf Hitler y afirmó que militantes bolsonaristas odian la democracia: “Es preciso resistir a la destrucción del orden democrático”. El funcionario es otro de los blancos de la militancia antidemocrática, por ser quien conduce las investigaciones sobre interferencia política de Bolsonaro en la Policía Federal.