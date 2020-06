Policía de Hong Kong prohíbe conmemorar masacre de Plaza de Tiananmen

El líder estudiantil Wang Dan protesta en la Plaza de Tiananmen, el 27.05.1989, días antes de la masacre. Credito: Archivo

01-06-20.- La policía de Hong Kong rechazó el lunes una solicitud presentada por los organizadores de una vigilia anual que marca el aniversario de la llamada masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989, mientras los residentes se apuran a solicitar pasaportes que les permitan mudarse a Reino Unido.



Sería la primera vez en 30 años que la vigilia, que atrae a multitudes en un espacio abierto, no se lleva a cabo en Hong Kong. La vigilia conmemora el letal operativo militar chino contra manifestantes a favor de la democracia en la plaza de Tiananmen de Beijing, ocurrido el 4 de junio de 1989.



La decisión se dio tras una votación del parlamento ceremonial de China a favor de puentear a la legislatura de Hong Kong y promulgar una ley de seguridad nacional para el territorio semiautónomo. Activistas a favor de la democracia y muchos expertos en temas legales se dijeron preocupados de que la ley pueda restringir la libertad de expresión y actividades políticas de la oposición.



Las multitudes hicieron filas el lunes en centros de envío de mensajería de la empresa DHL en diferentes puntos de la ciudad, muchos de ellos para enviar documentos al Reino Unido solicitando o renovando lo que se conoce como un Pasaporte para Nacionales Británicos de Ultramar (BNO, por sus siglas en inglés).



“Mi pasaporte BNO venció en 2004, pero en ese momento no lo renové porque confiaba en China”, declaró Peter Chan, de 40 años y que labora como administrador de activos, mientras esperaba en la fila por más de dos horas.



Chan se dijo preocupado sobre la situación política y de seguridad en Hong Kong luego de la ley de seguridad nacional así como la presión que recibe la legislatura del territorio para promulgar una propuesta de ley que consideraría ilegal insultar el himno nacional chino.



Pese al aumento de una mentalidad antiinmigrante y antiasiática en Reino Unido “sigue siendo mejor que en Hong Kong”, sostuvo.



“En Hong Kong, uno nunca sabe lo que sucederá al día siguiente”, afirmó Chan.



En una carta a los organizadores de la vigilia, la policía informó que ésta violaría las normas de distanciamiento social impuestas para frenar la propagación del coronavirus que prohíben reuniones de más de ocho personas.



La decisión de las autoridades se produce en un momento especialmente delicado. Tras casi un año de protestas, Pekín aprobó el pasado jueves una controvertida ley de seguridad nacional para Hong Kong con la que acabar con los actos de subversión, secesión o terrorismo. Para la oposición, esta nueva legislación podría socavar los derechos y libertades de las que gozan en el territorio y es una amenaza para organizaciones como la que está detrás de la tradicional vigilia.



“Quizás se le prohíba a la Alianza operar debido a su lucha a largo plazo para terminar con la dictadura de un solo partido (en China)”, dijo el grupo el domingo. “También puede que nos califiquen como una organización subversiva. Nuestro capital y propiedades también podrían ser congelados y confiscados”, manifestaron.



Aun así, llamaron a la ciudadanía a recordar a las víctimas de la matanza compartiendo imágenes por las redes sociales o a que se reunan en la calle en pequeños grupos que no contravengan la ley y prendan velas a las 08.00 pm (hora local). La Alianza también acudirá al parque Victoria, tradicional punto de celebración de la vigilia, donde guardarán un minuto de silencio “para conmemorar a los muertos y exigir responsabilidades”.



*Con información de AP y Agencias