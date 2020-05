Twitter oculta tuit de Trump por "glorificar la violencia"; no lo pueden retuitear ni dar "me gusta"

29-05-20.-La mañana de este viernes, en el marco de las protestas en Minneapolis tras la muerte del afroamericano George Floyd, el presidente de EEUU Donald Trump publicó un tuit en el que aseguró que se había comunicado con el gobernador del estado, Tim Walz, para expresarle el respaldo del Ejército ante el caos que se ha vivido los últimos días en la ciudad.“Estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd y no dejaré que eso suceda”, escribió Trump y agregó que “cualquier dificultad asumiremos el control, pero si comienza el saqueo, comenzará el tiroteo“, escribió Trump.“Este tuit incumplió las reglas de Twitter relativas a glorificar la violencia“, se lee en la advertencia que la red social colocó sobre un mensaje publicado por el presidente Donald Trump.Twitter señaló que el mensaje de Trump de “glorificar la violencia”, no fue eliminado por considerarse de interés público que permanezca accesible. Sin embargo, asta acción implica que otros usuarios no podrán darle me gusta, responder a la publicación ni retuitearla, explicó la red social.También esta semana Twitter puso etiquetas a dos tuits de Trump que criticaban las votaciones electorales por correo. Bajo el tuit, Twitter colocó el texto "conoce los hechos" invitando a los lectores a leer más sobre el tema en diversas fuentes confiables.La acción de Twitter tiene lugar luego de que Trump firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar protecciones legales otorgadas a las plataformas de redes sociales.