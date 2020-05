Brasil: Lula alerta sobre posible golpe militar en época Bolsonaro

Credito: PL

28.05.20 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó hoy sobre la posibilidad de un golpe militar en Brasil durante el gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, tras sus declaraciones contra el Supremo Tribunal Federal (STF).



«Un aviso a los demócratas de Brasil: los golpistas ya han colocado un pie en nuestro balcón; si no hay reacción, derribarán nuestra puerta», denunció el fundador del Partido de los Trabajadores en la red social Twitter.



Lula escribió ese post teniendo en cuenta la arenga de Bolsonaro, quien criticó este mañana la acción de la Policía Federal (PF) en el marco de la investigación del STF contra las noticias falsas.



«Las cosas tienen un límite, ayer fue el último día», amenazó el gobernante, quien consideró que hubo otra jornada triste en alusión a la cruzada de los agentes contra varios de sus aliados para cumplir 29 órdenes de registro y confiscación por orden de Alexandre de Moraes, ministro del Supremo.



La operación forma parte de una investigación abierta por el presidente de la corte superior, Antonio Dias Toffoli, para indagar sobre la difusión de noticias falsas y los ataques a la democracia en las redes sociales.



«Repito, no tendremos otro día como ayer. Es suficiente. Hemos llegado al límite», remarcó Bolsonaro.



Ante estos hechos, uno de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, apuntó por su parte en una entrevista que no es cuestión de debatir si ocurrirá un «momento de ruptura» en Brasil, sino cuándo se producirá.



La PF también sigue la pista a la participación de otro hijo del jefe de Estado, Carlos Bolsonaro, en una red de noticias falsas. Tal sospecha se remonta a diciembre.



En ese mes, la diputada Joice Hasselmann acusó a los dos hijos del presidente de ser los principales coordinadores de un esquema de ataques y difusión de rumores en plataformas digitales.



«Eduardo está ampliamente involucrado y es uno de los líderes de ese grupo que llamamos milicia virtual. Carlos y Eduardo son los cabecillas, los mentores», puntualizó la legisladora, exaliada del mandatario y exvocera del Gobierno en el Congreso.



Insistió en que existe la «oficina del odio» que, según ella, es coordinada por Carlos y Eduardo para difundir los llamados fake news y memes contra los oponentes políticos. Tal milicia virtual se financia «con millones», aseguró.



«Quiero creer que el presidente no sabe (de los ataques orquestados), pero por lo que verán en los mensajes del gabinete de odio, el representante Eduardo Bolsonaro está involucrado y es uno de los líderes», recalcó.