China y Cuba impulsan proyecto de parque biotecnológico que producirá fármacos

27.05.20 - Representantes de empresas de China y Cuba dialogaron sobre la construcción y funcionamiento del primer parque biotecnológico conjunto que tendrá la tarea de investigar, desarrollar, producir y comercializar fármacos obtenidos en el Estado caribeño.



La embajada de Cuba en China informó que directivos del grupo BioCubaFarma y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología intercambiaron por videoconferencia sobre el tema con líderes de la firma Guangxi Fukang Medical Investment and Management Co Ltd.



El parque biotecnológico es un acuerdo del grupo Biocubafarma y la Guangxi Fukang y quedará instalado en la Zona de Desarrollo de Fangchenggang, la cual tiene perspectivas de convertirse en un polo industrial experimental en la investigación y obtención de medicamentos para China y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, refiere nota en el portal virtual de Prensa Latina (PL).



Incluye la construcción de una plataforma cooperativa para brindar mejores servicios en la salud pública y de una firma mixta que elaborará fármacos de la nación antillana para enfermedades cardíacas, cerebro-vasculares y distintos tipos de cáncer, entre otras.



Entre los productos iniciales estarán la melagenina, el heberferón, la proctokinasa y la vacuna terapéutica contra la hepatitis B, todos con resultados comprobados y amplio prestigio en el mercado global.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 273 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa MinCI (http://www.minci.gob.ve/china-y-cuba-impulsan-proyecto-de-parque-biotecnologico-que-producira-farmacos/)