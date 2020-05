Donald Trump intensifica su guerra contra Twitter y otras redes sociales

El presidente Donald Trump sostiene una edición del New York Post antes de firmar un decreto que afecta a Twitter y otras redes sociales Credito: AP

28 de Mayo - El presidente Donald Trump intensificó su guerra contra las compañías de redes sociales al firmar un decreto el jueves que impugna las protecciones de responsabilidad que han servido como base para los discursos sin limitaciones a través de internet.



Aun así, sus acciones lucen más como una acto político, ya que el presidente pretende arengar a sus simpatizantes después de arremeter contra Twitter por colocar avisos de verificación de datos en dos de sus tuits.



Trump dijo que las alertas fueron “decisiones editoriales” por parte de Twitter y significaban activismo político. Añadió que eso debería costarles a estas compañías sus protecciones en contra de demandas relacionadas a lo que se publica en sus plataformas.



Trump, quien depende personalmente en buena parte de Twitter para atacar a sus rivales, desde hace tiempo ha acusado a las principales compañías tecnológicas de Silicon Valley de estar en contra de los conservadores en las redes sociales al colocar avisos de verificación de datos o remover por completo sus publicaciones.



“Estamos hartos”, dijo Trump, asegurando que el decreto defendería la libertad de expresión.



La medida instruye a dependencias del ejecutivo a solicitar a agencias normativas independientes, como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio, que estudien si pueden imponer nuevas regulaciones a estas compañías, aunque los expertos han expresado dudas sobre qué tanto se puede lograr sin la intervención del Congreso.



Compañías como Twitter y Facebook obtienen excenciones de responsabilidad de acuerdo con la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, debido a que reciben el trato de “plataformas” y no de “editoriales”. Estas últimas sí pueden enfrentar demandas por los contenidos que publican.



El gobierno sopesó previamente un decreto similar, pero lo congeló ante las preocupaciones de que no pasaría una revisión legal para su aprobación y de que violaría los principios conservadores sobre desregulación y libertad de expresión.



“Han tenido un poder irrestricto para censurar, restringir, editar, moldear, ocultar y alterar virtualmente cualquier forma de comunicaciones entre ciudadanos privados o grandes auditorios públicos”, dijo Trump sobre las compañías de redes sociales mientras se alistaba a firmar el decreto. “No existe un precedente en la historia de Estados Unidos de un número tan reducido de corporaciones que controlen un ámbito tan grande de las interacciones humanas”.



Trump y su equipo de campaña arremetieron el martes contra Twitter después que la compañía añadió una frase de advertencia a dos tuits de Trump en los que el mandatario calificaba como “fraudulentas” las votaciones por correo y pronosticó que “se robarán los buzones”, entre otras cosas. Debajo de los tuits ahora aparece un hipervínculo con la leyenda “Revisa los hechos sobre las votaciones por correo”, que dirige a los usuarios a una página con verificación de datos y noticias sobre las afirmaciones infundadas del mandatario.



Trump acusó a Twitter de “interferir en la elección presidencial de 2020”, e insistió en que, “como presidente, no permitiré que esto suceda”. Su director de campaña, Brad Parscale, dijo que el “claro sesgo político” de la empresa hizo que la campaña retirara “toda nuestra publicidad de Twitter hace meses”. La empresa de redes sociales prohibió toda publicidad política desde noviembre de 2019.



“Seguiremos señalando la información que sea incorrecta o cuestionable sobre las elecciones a nivel global”, tuiteó el director general de Twitter, Jack Dorsey, la noche del miércoles.



“Esto no nos convierte en los ‘árbitros de la verdad’. Nuestra intención es conectar los puntos de las declaraciones contradictorias y mostrar la información que se discute para que las personas puedan juzgar por sí mismas”, añadió Dorsey.



Por otro lado, el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a Fox News que su plataforma “tiene una política distinta, creo, a la de Twitter en este sentido”.



“Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que dicen las personas en internet”, comentó.



Los periodistas de AP Amanda Seitz, Barbara Ortutay y David Klepper contribuyeron con este despacho.